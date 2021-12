Sex and the City Revival inizia con il botto: i fan dell’iconica serie dovranno dire addio a due colonne portanti della trama.

Giovedì 9 dicembre finalmente è andato in onda su Sky il Revival di Sex and the City, conosciuto come And Just Like That. Sono mesi infatti, che i fan della serie fremevano all’idea di scoprire la trama intrigante di questo nuovo incredibile incontro tra Carrie Bradshow e le sue storiche amiche. Tuttavia, nonostante le aspettative fossero parecchio elevate, i fan della serie si sono già dovuti abituare a due mancanze non indifferenti. Ecco cos’è successo nelle prime due puntate del Revival.

And just like that – Le puntate scioccanti

La notizia che Samantha Jones (Kim Cattrall) non avrebbe fatto parte del cast era già risaputa: il personaggio è stato allontanato con la scusa di una lite con Carrie per questioni lavorative. Ecco come gli sceneggiatori hanno deciso di porre fine alla una storica amicizia che aveva fatto sognare i fan più fedeli della serie. Tuttavia, sembra che l’addio all’incredibile Samantha non sia stato l’unico: alla fine della prima puntata di And Just Like That, Mister Big è morto a seguito di un arresto cardiaco!

Ebbene sì, oltre ad aver perso per sempre Samantha Jones, la povera Carrie ha dovuto dire addio anche alla sua anima gemella Mister Big. La seconda puntata infatti si è focalizzata sull’organizzazione del funerale e sul lutto della nostra protagonista. Riguardo la reazione di Samantha alla perdita, nella puntata la Bradshow riceve un mazzo di fiori con un semplice messaggio di condoglianze. Insomma, niente male come inizio…perderemo qualche altro personaggio nel corso delle puntate? A questo punto, speriamo di no!