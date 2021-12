Elisa Isoardi: condurrà Sanremo? Ecco la verità

Elisa Isoardi, la piemontese condurrà Sanremo? Ecco tutta la verità sulla conduttrice e sul festival musicale più importante.

La conduttrice di Cuneo torna a far parlare di sé. Dalla fine della relazione con Matteo Salvini, la Isoardi è tornata in tv (dopo La prova del cuoco) come concorrente sia a L’Isola dei Famosi che a Ballando con le stelle, dove tra l’altro è finita al centro della scena per il flirt col ballerino Raimondo Todaro.

Elisa sembra davvero pronta per un nuovo importantissimo progetto televisivo e, a quanto pare, è stata accostata alla conduzione del festival musicale più importante del nostro paese. Sarà davvero lei a condurre Sanremo insieme al confermatissimo Amadeus? Ecco tutta la verità a riguardo.

Elisa Isoardi condurrà il Festival di Sanremo? Ecco la verità sulla sua presenza sul palco dell’Ariston

A quanto pare, la pazienza della Isoardi potrebbe essere presto ripagata. La pausa televisiva di Elisa Isoardi potrebbe finire presto e con un progetto tra i più prestigiosi; a quanto pare infatti la 38enne sarebbe in lizza per prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus.

A riportarlo è il settimanale Vero, con Elisa che sarebbe stata scelta dallo stesso direttore artistico per affiancarlo nella settimana dal 1 al 5 febbraio; un esordio assoluto, in caso, per Elisa, che fino al momento ancora non ha avuto il piacere di salire sul palco dell’Ariston.

In ogni caso, è molto probabile che nella prossima stagione televisiva ci sia ampio spazio per la Isoardi, che potrebbe andare a sostituire Francesca Fialdini, destinata a condurre Domenica In al posto di Mara Venier.

Al momento non sono stati ancora ufficializzati i volti che prenderanno parte alla kermesse, ma sembra che Amadeus sia intenzionato ad avere una donna diversa per ogni serata, come già accaduto in altre edizioni.

Tra le altre conduttrici, oltre ad Elisa Isoardi potrebbero salire sul parco anche Alessia Marcuzzi (che dopo aver lasciato Le Iene si è preso del tempo per sé stessa), Matilde Gioli e Matilde De Angelis, quest’ultima già presente nell’edizione dello scorso anno.

Sul palco potrebbe anche esserci il campione olimpico Marcell Jacobs, con un ruolo simile a quello ricoperto nelle varie puntate dello scorso anno dal calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Tra gli ospiti invece i Maneskin, Alessandra Amoroso, Roberto Benigni, il cantante francese Stromae, il gruppo Meduza, Jovanotti ed Ed Sheeran.