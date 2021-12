Arrivano le anticipazioni di Una Vita. Nella prossima puntata Susana si rifiuta di aiutare Liberto con il suo piano. Ecco cosa succederà

Ecco come sempre puntuali le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 15 dicembre 2021, ovviamente su Canale 5. Le trame del prossimo episodio rivelano che Liberto non si tirerà indietro e cercherà di ostacolare ancora una volta Genoveva.

Per realizzare il suo piano, però, gli servirà aiuto. Tuttavia, Susana si rifiuta di aiutare Liberto e ora dovrà cercare un modo per fare da solo. Ecco, quindi, cosa succederà nella prossima avvincente puntata di Una Vita: un episodio da non perdere.

Susana si rifiuta di aiutare Liberto. È finita per Felipe?

Liberto è tremendamente infastidito da come Genoveva sta manipolando suo marito Felipe. Con l’astuzia e l’inganno, l’Alvarez Hermoso è nelle sue mani e sembra essere totalmente in trappola. Sarà per questo che il suo amico cercherà in tutti i modi di fargli tornare la memoria.

Ma Genoveva è astuta e, dopo aver conciliato la pace tra Felipe e Ramon, quest’ultimo si è ritrovato a dover ricambiare il favore, appoggiando la versione della dark lady. Il suo aiuto è stato fondamentale anche per bloccare Liberto, deciso ad aiutare Felipe.

Nonostante l’azione di Ramon, Liberto vuole assolutamente aiutare il suo amico. Sentendosi in colpa per non aver proferito parola durante lo scontro con Ramon, ora Liberto vuole cercare un modo per far risvegliare Felipe.

Sarà questo il momento in cui Liberto chiederà sostegno a Susana. La sua intenzione è quella di chiedere alla zia di parlare con Genoveva. Ma Susana si rifiuta di aiutare Liberto. Una scelta che mette ancora più in difficoltà Liberto.

La sua coscienza continua infatti a tormentarlo, è assillato dal pensiero di non aver fatto tutto il possibile per aiutare il suo amico Felipe, ma dopo il rifiuto di Susana le cose si complicano ulteriormente. Cosa farà ora? Lo scopriremo nella prossima puntata di Una Vita, in onda il 15 dicembre 2021, su Canale 5 alle 14:10.