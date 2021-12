La nota cantante ha parlato della sua esperienza con la fecondazione assistita. Suo figlio Carlo Giuseppe è il dono più grande.

La famosissima cantautrice Carmen Consoli, classe 1974, ha deciso di parlare della sua esperienza con la fecondazione assistita, percorso grazie al quale ha potuto concepire suo figlio Carlo Giuseppe. Il bimbo oggi ha 8 anni e rappresenta il successo più grande dell’artista, la quale decise di iniziare il seguente processo a Londra. La scelta cadde sull’Inghilterra perché le venne data la possibilità di far conoscere a suo figlio il padre biologico, opportunità che nel nostro paese non è prevista. Vediamo nel dettaglio le parole della cantante.

Carmen Consoli e la fecondazione assistita

La possibilità di fecondazione assistita è ancora oggi un argomento piuttosto dibattuto nel nostro paese. Eppure, ci sono tantissime donne che cercano rifugio in questa possibilità, tra cui anche moltissime star (ad esempio la stessa Gianna Nannini, oppure Carmen Russo, attualmente gieffina al GF Vip). Carmen Consoli è proprio una delle star che ha voluto realizzare il desidero di diventare mamma, affidandosi a questo metodo innovativo. L’artista ha raccontato di aver avuto la possibilità di scegliere il padre biologico del figlio, selezionato tramite la consultazione di alcune schede che dichiaravano le caratteristiche fisiche e gli hobby dell’uomo in questione. Sulla base di ciò, Carmen fece la sua scelta e, successivamente, nacque il piccolo Carlo Giuseppe.

Raggiunta l’età di 15 anni, Carlo avrà la libera facoltà di scegliere se conoscere o meno il padre biologico. Carmen ha già esposto al figlio questa eventualità, ma per ora il piccolo non ha intenzione di conoscere l’uomo scelto dalla Consoli. La sua mamma gli basta e avanza. “E’ un bambino che oggi ha otto anni, ha una bella testa, è molto portato per la matematica […] Non perché sia un genio, solo perché è appassionato e curioso. Suona il pianoforte e la batteria, compone le sue prime canzoni, esprime i suoi sentimenti. E’ arrivato in me e ha cambiato totalmente la mia visione del mondo” – e riguardo l’eventualità di conoscere il padre biologico – “Carlo non è intenzionato, perché ha paura che qualcuno occupi il letto grande. […] Lui ha molte figure maschili importanti intorno a sé”. Insomma, Carlo Giuseppe e Carmen Consoli sono due corpi un’anima e, nonostante abbia conquistato moltissimi successi in campo musicale, suo figlio rappresenta il dono più grande nella vita dell’artista.