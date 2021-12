Love is in the air: tra Engin e Piril è arrivato il capolinea?

Vediamo meglio insieme che cosa succederà per quanto riguarda l’appuntamento di oggi della nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 15 dicembre, abbiamo modo di poter assistere ad una nuova interessante puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Dove Eda ha cercato di raccontare tutto a Serkan, ma non è andata come pensava, vediamo meglio i dettagli.

Dopo che è nato il piccolo Can, Engin e Piril sembra che stiano trovando molte difficile passare delle ore insieme, perchè sono sempre super indaffarati.

L’amore giunge al capolinea?

Tenere viva la passione tra i due è quindi molto difficile, e a causa di alcuni problemi si ritrovano a discutere in modo molto animato.

Ma questa sarà un’altra crisi che dovranno affrontare oppure tra di loro ci sarà la parola fine per sempre?

I due cercano, ovviamente, di risolvere i loro problemi di coppia, mentre Serkan sta cercando di passare del tempo da solo con la sua amata Eda.

Ma lui non è a conoscenza, che non sa la verità sulla piccola Kiraz solamente perchè è intervenuta Melek.

Per cercare un modo per trascorrere delle ore con la bella paesaggista è veramente disposto a tutto, anche a mentirle.

L’uomo infatti, chiede alla sua amata di raggiungerlo in ufficio per una riunione di lavoro, motivo per il quale Eda non può assolutamente negarsi.

Ma quando arriva, capisce che qualcosa non va perchè in ufficio ci sono solamente loro due, ma anche se in un primo momento c’è stato un forte imbarazzo, i due iniziano a lavorare fianco a fianco.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti per cercare di capire che cosa succederà a questa bellissima coppia formata da Serkan ed Eda, e se lei gli dirà la verità sulla bambina.

Quindi come sempre appuntamento alle 16.45 circa su canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.