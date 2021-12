Paradiso delle signore: Flora riesce ad incastrare Adelaide

Vediamo meglio insieme che cosa potremmo vedere oggi per quanto riguarda l’appuntamento del Paradiso delle signore.

Anche oggi, 15 dicembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera della rai, per eccellenza.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, vediamo cosa sta succedendo tra Flora e Ludovica.

Iniziamo con il dire che Vittorio sembra aver convinto del tutto Agnese a raccontare la verità sul marito e padre Giuseppe che è andato nuovamente in Germania.

Flora incastra Adelaide? Ecco la verità

Rimasta da sola con Salvo, gli ha finalmente raccontato che l’uomo ha un’altra famiglia lì, e per questo motivo è tornata tra le braccia di Armando, che aveva allontanato solamente perchè portava rispetto per il marito.

Dopo aver confessato tutto, Agnese sarà libera e potrà parlare con i figli di tutto senza essere giudicata per il suo comportamento.

Per quanto riguarda, invece, Ludovica ha messo in guardia la bella Flora, che ha deciso di andare fino in fondo per trovare che cosa è successo quando è morto il padre.

La ragazza, infatti è assolutamente convinta che c’è lo zampino dei Guarnieri dietro alla sua scomparsa.

Dopo tanto impegno, riesce a trovare la combinazione della cassaforte i Umberto ed Adelaide, riuscendo in questo modo ad incastrarli, finalmente.

Ma prima che ci riesca, alcune dichiarazioni tra i Guarnieri, le fanno aprire gli occhi sul padre, ovvero non era quello che lei pensava fosse.

Anche al Paradiso si sta avvicinando sempre di più il Natale, e come è tradizione vengono messi dei bigliettini con dei desideri sull’albero del grande magazzino.

Dora, ovviamente è molto curiosa di leggere che cosa ha scritto Nino, anche perchè lo ha visto molto diverso dal solito, nell’ultimo periodo.

Anche Armando, non capisce che cosa non va e per questo motivo si rivolge a Don Saverio per capire meglio, forse Nino non vuole continuare con il seminario?