Eccoti una nuova e deliziosa ricetta di Natale: ecco come fare un ottimo croccante in casa da regalare a parenti e amici

Il Natale si avvicina e le idee per nuovi dolci e piatti tradizionali sono sempre meno. Se sei alla ricerca di una nuova ricetta per stupire i tuoi parenti e i tuoi amici ti veniamo in soccorso noi. Tieniti pronta/o a preparare un delizioso dolce con cui stupirai tutti.

In questo articolo, infatti, ti vogliamo mostrare come fare un ottimo croccante in casa da regalare a chi vorrai. Il Croccante, oltre ad essere un dolce delizioso e particolarmente ricercato durante le festività natalizie, può essere anche un regalo originale e sicuramente molto apprezzato.

Ecco come fare un ottimo croccante da regalare a Natale

Sciarpe, calzini, pigiami. Quante volte indumenti come questi sono stati i protagonisti sotto l’albero di Natale? Se quest’anno vuoi optare per un regalo originale e goloso, prova con questa ricetta che ti suggeriremo, stupirai tutti.

Qui di seguito ti mostreremo come fare un ottimo croccante in casa. Potrai utilizzarlo come un originale regalo di Natale o potrai semplicemente gustarlo come delizioso spuntino. Ti serviranno pochissimi ingredienti e la preparazione è davvero facile.

Ingredienti:

150gr di mandorle o nocciole;

130gr di zucchero;

100ml di acqua;

15gr di burro;

olio di semi;

1 limone

Preparazione:

Prendi una padella e fai sciogliere al suo interno lo zucchero con mezzo bicchiere d’acqua. Ricordate di lasciare sciogliere lo zucchero senza mescolare, fino a quando l’acqua comincerà ad assumere un colore giallo dorato.

Aggiungete le mandorle al composto. Potete deciderle di tritarle o utilizzarle in pezzi interi. Mettete il burro e utilizzate il limone per ricavarne del succo da aggiungere al composto. Mescolate fino a quanto non otterrete un composto dal colore ambrato.

Versatelo su un foglio di carta forno, precedentemente unto con l’olio e metteteci sopra un altro foglio di carta forno. Stendete il croccante fino ad ottenere uno spessore di circa un centimetro, utilizzando un semplice mattarello.

Quando il croccante è ancora caldo togliete il foglio di carta e, successivamente utilizzate un coltello per inciderlo e formare dei rettangoli. Una volta raffreddato, riuscirete più facilmente a staccare i pezzi che avete precedentemente inciso.

Aspettate che il croccante si solidifichi e raggiunga la temperatura ambiente. Gustatelo o incartatelo per utilizzarlo come originale regalo di Natale.