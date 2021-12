Vorresti dare un tocco di giovinezza alle tue labbra? Ecco una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime

Esistono delle vere e proprie ricette di bellezza fai da te che possono rappresentare dei veri toccasana per il nostro corpo. Uno degli esempi più lampanti è quello dello scrub labbra miele e zucchero, che fornisce risultati strepitosi.

Se anche voi avete il desiderio di dare vitalità alle vostre labbra, ecco una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime. Prepararla sarà un vero e proprio gioco da ragazzi e possiamo garantirvi che la sua efficacia sarà ottima.

Labbra: una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime

L’inverno si avvicina sempre di più e le temperature hanno già toccato lo 0. L’arrivo del freddo, oltre ad essere particolarmente impattante sulle abitudini quotidiane, rappresenta un pericolo fastidioso anche per le nostre labbra.

LEGGI ANCHE –> SONNO: LE CATTIVE ABITUDINI DA ELIMINARE

Le temperature troppo alte o troppo basse, infatti, possono rovinare la pelle delle nostre labbra. L’effetto più diffuso infatti è quello delle labbra screpolate. Ma si può fare qualcosa per le nostre labbra? Sì, in questo articolo ti mostriamo una ricetta veloce e low cost per averle morbidissime.

Se anche tu l’inverno lotti per non avere continuamente le labbra screpolate, possiamo fornirti una rapida ed efficace soluzione. Un vero e proprio rimedio fatto in casa, validissima alternativa al più classico burro cacao.

Ti parliamo di una ricetta molto semplice per creare il vostro scrub per le labbra, fatto di miele e zucchero. Grazie a questi due semplici e incredibili ingredienti, infatti, potreste aver trovato un’ottima soluzione per le vostre labbra.

LEGGI ANCHE –> ALTRO CHE BITCOIN, QUESTO È L’INVESTIMENTO PER IL FUTURO

Preparazione:

Prendete due cucchiai di miele, tre di zucchero di canna e un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva e mescolateli in una ciotola. Girate e mescolate fino ad ottenere un composto denso e omogeneo. Potrete applicarlo già da subito sulle vostre labbra che godranno immediatamente delle proprietà emollienti del miele e di quelle esfolianti dello zucchero. Facile vero?