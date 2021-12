Sonia Bruganelli, sapete quanto costano i suoi gioielli? Incredibile il valore degli accessori mostrato dall’opinionista del Grande Fratello Vip.

Solitamente impegnata dietro le quinte dei programmi televisivi, Sonia Bruganelli ha deciso quest’anno di mettersi in gioco accettando il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Di certo, le situazioni da commentare (insieme alla “rivale” Adriana Volpe) non le mancano; ieri sera l’ennesimo colpo di scena, con Alex Belli uscito dalla casa insieme alla moglie Delia, lasciando Soleil Sorge disperata.

La Bruganelli ha avuto modo di dire la sua a riguardo, sempre elegantissima e sfoggiando dei costosissimi gioielli; sapete quanto costano i suoi accessori? Il valore è veramente incredibile.

Sonia Bruganelli, il valore dei gioielli di lusso dell’opinionista del Grande Fratello Vip

Ex-modella di fotoromanzi, Sonia era conosciuta da tutti per essere la seconda moglie di Paolo Bonolis; con la sua presenza al reality show di Signorini ha fatto capire però di essere molto di più e di avere personalità da vendere.

La donna, che di certo se lo può permettere, non ha mai nascosto la sua passione per il lusso, tanto che spessissimo nel corso di questa edizione ha sfoggiato abiti costosi e gioielli dall’incredibile valore.

A quanto pare, nelle varie dirette con la casa più spiata d’Italia la Bruganelli non riesce proprio a rinunciare ad una collana dal valore incredibile; nello specifico, l’opinionista indossa un girocollo della collezione Love di Cartier, precisamente il modello in oro giallo 18 carati.

Dando una rapida occhiata sul sito ufficiale della gioielleria, il prezzo di questa collana si aggira intorno ai 14.500; insomma, una cifra proibitiva per la maggior parte degli spettatori del GF Vip, specie se consideriamo come con una tale spesa ci si può comprare un’utilitaria nuova.

La passione per le grandi marchi di Sonia non si ferma però ai gioielli; anche le scarpe che indossa la Bruganelli non scherzano di certo e sono tutt’altro che economiche. Tra i suoi modelli preferiti décolleté, sandali e stivali, che mostra spesso non soltanto in tv ma anche sul suo profilo social; la maggior parte delle calzature porta la firma Casadei, con un prezzo che parte dalla cifra di 400 euro.

Sicuramente molto più economiche del girocollo (che è comunque in oro), ma costosissime nell’ambito circoscritto delle calzature; alla famiglia Bonolis-Bruganelli le risorse economiche non mancano di certo e Sonia riesce dunque a togliersi senza problemi qualche sfizio. Forse anche per questo, l’opinionista è risultata antipatica a molti; l’ultimo attacco arriva direttamente dal marito della Nazzaro, Lorenzo Amoruso.

“Cara Sonia Bruganelli almeno la mia amata Manila Nazzaro ha un suo pensiero, piaccia o meno, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta praticamente sempre tutti tranne il suo smisurato ego, neanche fosse qualcuno di importante davvero” attacca l’ex-calciatore, che non si è trattenuto. Arriverà la replica in diretta?