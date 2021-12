Katia Ricciarelli e la confessione sul passato che nessuno immaginava

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato direttamente la bravissima e super seguita Katia Ricciarelli, sul suo passato.

Iniziamo con il dire che lei è un personaggio molto amato dal pubblico a casa, e che è sulla cresta dell’onda da moltissimi anni.

Stiamo parlando proprio di lei, ovvero la mitica Katia Ricciarelli, che come sappiamo si trova all’interno della casa più spiata d’Italia.

Come sappiamo è una donna molto amata, e la sua vita privata è stata per tantissimi anni al centro dell’attenzione mediatica per via della sua relazione con il re indiscusso delle televisione, ovvero Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli: la confessione shock

Ma nella precedente puntata, per quanto riguarda il Grande Fratello, i concorrenti hanno scoperto quando realmente finirà il programma.

Ovviamente sono stati chiamati uno ad uno, e poi dovranno dare una loro indicazione se rimanere nella casa super spiata oppure no.

Quando è stato il turno di Katia, la cantante lirica ha confessato che l’esperienza all’interno della casa, che dura ormai da 3 mesi le ha fatto davvero bene, e che è praticamente rinata.

Katia ha lasciato anche tutti senza parole, raccontando di alcuni momenti della sua vita, dove ha pensato anche di compiere un gesto estremo.

Ha aggiunto che la fama non le interessa perchè la solitudine la fa soffrire davvero moltissimo.

Katia ha infatti aggiunto:

“Passano gli anni e il buio e la solitudine si allarga…..A volte, lo dico, vorrei sparire in una nuvola e andarmene…Poi, però, ho sempre pensato che non è giusto per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi sono sempre state vicino”.

Alfonso ovviamente era molto commosso dalle parole di Katia, e gli ha detto che non deve mai pensare una cosa del genere, perchè è una grandissima donna.

Le ha anche fatto i complimenti per come sta gestendo la sua partecipazione all’interno della casa del Grande Fratello, dove passa da chiacchiere molto frivole ad argomenti seri nel giro di pochissimo e sempre con estrema calma e delicatezza.

Ha continuato poi il padrone di casa, che le sta facendo passare veramente dei bei momenti vedendola all’interno del GF.

Insomma la confessione di Katia Ricciarelli che ha utilizzato una fantastica metafora per indicare un pensiero molto profondo, ha lasciato davvero tutti senza parole.