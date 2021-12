Qualche ora fa, Lorella Cuccarini ha lasciato i suoi fan senza parole, la showgirl ha dato l’annuncio inaspettato su IG. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini è sicuramente una delle donne più amate del piccolo schermo, da sempre è apprezzata dal pubblico a casa per il suo talento come ballerina e cantante, ma non solo negli ultimi anni è riuscita a conquistare anche il web per via del suo nuovo ruolo come giudice ad Amici.

Nell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi abbiamo assistito ad un esibizione inaspettata, infatti l’amata insegnate si è cimentata in una canzone insieme al Pagante, famoso trio giovanile che racconta con ironia lo stile di vita dei milanesi.

I fan di Lorella sono letteralmente rimasti senza parole, nessuno si aspettava che la nota ballerina potesse collaborare con un gruppo del genere, ma non solo, su Instagram la Cuccarini ha ribadito di aver svolto con gioia le riprese per il video nel nuovo singolo Un pacco per te.

Qualche ora fa l’amata insegnate ha dato un annuncio ai suoi followers, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini annuncia l’uscita del videoclip con il Pagante

Come potete vedere qui sopra, Lorella Cuccarini non è riuscita a trattenere la gioia per l’uscita del nuovo singolo con l Pagante “Un pacco per te“. La nota insegnante oltre ad aver annunciato l’uscita del video clip tramite le storie di Ig ha anche dato la notizia con un post dedicato in cui ha scritto “Il videoclip di ‘Un pacco per te’ è disponibile da oggi alle 14”.

Ovviamente i fan sono corsi immediatamente a vedere il video in questione e su Youtube la canzone conta già ben 115.896 visualizzazioni. Qui sotto il videoclip della nuova canzone del Pagante insieme a Lorella Cuccarini:

Cosa state aspettando? correte a vedere il videoclip della nuova canzone di Lorella Cuccarini. Voi cosa ne pensate, vi piace?