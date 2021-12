La nota influencer per le sue vacanze non bada mai a spese. Ecco la cifra stellare del soggiorno in Svizzera!

Chiara Ferragni ormai è diventata una vera icona di stile ed è da considerarsi l’influencer più pagata del mondo del web. Un solo post dell’imprenditrice digitale può arrivare a valere più di 10 mila euro, cifra folle considerando che le basta prendere in mano il telefono e farsi scattare una foto dal marito. Tralasciando i guadagni della fashion blogger, parleremo ora della sua recente vacanza in Svizzera. The Ferragnez ha appena debuttato e tutto procede a gonfie vele, ecco perché – in occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie – la modella ha deciso di trascorrere qualche giorno di totale relax in un albergo super lussuoso in Svizzera. Una sola notte costa quanto tre stipendi!

Chiara Ferragni – La cifra stellare per le sue vacanze extra lusso

Chiara Ferragni si sta godendo le sue vacanze in Svizzera in un Hotel super lussuoso di St. Moritz. L’albergo in questione è stato realizzato per la famiglia Badrutt nel 1986 e oggi è diventato un luogo incredibilmente sontuoso, adatto per la famiglia Ferragni. Si trova nella valle dell’Engandina, in questo momento circondata da candida neve, perfetta per l’atmosfera natalizia sempre più vicina.

Chiara e Fedez hanno prenotato una bellissima suite con due camere da letto, un salotto, un bagno ed una cucina. Ma sapere quanto costa una sola notte in questo Hotel? Ben 6325 euro. Insomma, come sempre la nota influencer non bada a spese per le sue vacanze, sempre impegnata in giro per il mondo è giusto che si faccia un piccolo regalo in prossimità del Natale. Tutta la vacanza, come di consueto, è stata documentata ampiamente sui suoi social.