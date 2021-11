Valentina Ferragni: la gonna con lo spacco infinito, lascia poco spazio all’immaginazione

Primo red carpet per Valentina Ferragni dopo l’operazione: gonna con uno spacco infinito che lascia poco spazio all’immaginazione

C’è anche Valentina Ferragni all’anteprima milanese del film House of Gucci. La sorella di Chiara Ferragni e apparsa con un cerotto sulla fronte dopo l’operazione. La bella Valentina è apparsa in formissima e ha messo in mostra una gonna con uno spacco infinito.

La bella influencer si è presentata sul red carpet in compagnia del suo fidanzato, Luca Vezil, entrambi vestiti, ovviamente, con look Gucci. Sempre bellissima, Valentina Ferragni ha indossato un dolcevita nero abbinato ad una gonna rosa lunga fino alle caviglie, ma con uno spacco mozzafiato.

Valentina Ferragni sul red carpet con uno spacco mozzafiato

Non c’è bisogno di alcuna presentazione per Valentina Ferragni, sorella di Chiara e, anche lei, bellissima influencer e modella molto amata e apprezzata dai fan. A fare notizia è stata la sua presenza a Milano, in occasione del film di Ridley Scott “House of Gucci”.

LEGGI ANCHE –> FEDEZ SHOCK: SI PRESENTA IN POLITICA? ECCO LA VERITÀ

La meravigliosa influencer ha messo in mostra tutta la sua bellezza e il suo stile in una serata all’insegna delle stelle. Insieme a lei sul red carpet, infatti, hanno sfilato Lady Gaga, con un abito rosso Versace, Anna Dello Russo, Emma Marrone ed Elisa Maino.

La bella Valentina ha indossato una gonna rosa confetto e un dolcevita semplice, ovviamente look Gucci. La deliziosa gonna si apriva con uno spacco infinito, lasciando intravedere le calzamaglie molto sensuali. Infine, una minibag Gucci e guanti di velo.

La bella influencer si è presentata sul red carpet di Milano con un piccolo cerotto sulla fronte. Nei giorni scorsi, infatti, la bella Valentina si è dovuta sottoporre ad un intervento di asportazione, a causa di alcuni controlli. L’operazione è andata bene e la dolce sorella di Chiara ha voluto comunque essere presente.

LEGGI ANCHE –> IMMA TATARANNI: ECCO QUANDO CI SARÂ LA NUOVA SERIE

Nonostante i suoi timori “Ero molto spaventata per il problema e l’operazione – Ha detto infatti Valentina – la Ferragni non ha rinunciato ad essere presente per quell’importantissimo evento, dimostrando grande maturità e coraggio.