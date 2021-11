Il paradiso delle signore: Agnese caccia di casa, finalmente, Giuseppe

Vediamo insieme che cosa succederà nell’appuntamento quotidiano per quanto riguarda la soap opera in onda sulla Rai.

Anche oggi, 16 novembre, ci aspetta un nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amatissima soap opera giunta alla sua sesta stagione.

Stiamo parlando ovviamente del Paradiso delle signore, e di tutte le storie che ruotano attorno al grande magazzino milanese.

Agnese lo caccia di casa

Iniziamo con il dire che Agnese ha scoperto il segreto di Giuseppe, ovvero che ha un figlio segreto in Germania.

Ovviamente la donna è rimasta completamente senza parole, anche perchè lei si è impegnata nel loro matrimonio ed ha anche lasciato il suo univo amore Armando.

Questa volta, non ha minimamente intenzione di perdonare il marito, e per questo motivo, gli intima di prendere le sue cose ed andare via di casa.

Con il cuore a pezzi, si recherà immediatamente da Armando e gli racconterà tutto l’accaduto.

L’uomo ha già affrontato Giuseppe in passato, e molto probabilmente succederà di nuovo, anche perchè Giuseppe sembra che voglia portare i figli dalla sua parte, giocando in maniera molto scorretta e sleale.

Nel mentre è arrivato Milano, come abbiamo avuto modo di vedere Marco di Sant’Erasmo, che scappa dal fratello e dalle sue ire.

Il giovane si sta ambientando facilmente a Villa Guarnieri ma anche all’interno del grande magazzino.

Dove fà un’incontro che non lo lascia assolutamente indifferente, quello con Gemma, e tra i due sembra scoccare immediatamente la scintilla.

All’interno del Paradiso, c’è un grande fermento, perché Flora sta per essere intervistata ed avrà un grande spazio sui giornali.

A rimanere senza parole è Stefania, che adora il mondo del giornalismo, e chiederà alla ragazza se può assistere all’intervista, in modo tale da conoscere qualche dettaglio sulla carriera che le piacerebbe intraprendere.

Insomma anche oggi ci aspettano mille avvenimenti interessanti che ci lasceranno senza parole, e confermeranno l’appuntamento per domani alla solita ora!