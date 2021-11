Ballando con le stelle: intervengono le forze dell’ordine dietro le quinte

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nel programma condotto da Milly Carlucci che ha lasciato tutti senza parole.

Come sappiamo il programma di ballo che va in onda il sabato sera su Rai 1 è proprio Ballando con le stelle.

Ma in tantissimi anni di messa in onda, sembra che un episodio come quello di sabato non sia mai accaduto, cerchiamo di capire meglio.

Iniziamo con il dire che durante l’ultima puntata che è andata in onda, sempre in diretta c’è stata un’animatissima discussione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan.

Morgan e Selvaggia: interviene la Polizia

Questa lite, poi sembra che abbia portato anche a delle conseguenze dietro le quinte, stando a quanto viene riportato dalle pagine di Leggo, Morgan ha avuto un’animata discussione con una persona vicina a lei.

Le parole utilizzate sono state le seguenti:

“Nell’atrio si sentono e si vedono atteggiamenti tutt’altro che amichevoli tra l’artista e una persona che “frequenta” la Lucarelli, come direbbe Morgan, ma il “frequentatore” ha qualcosa da dire proprio a Morgan. Devono intervenire i vigilantes e le forze dell’ordine per ristabilire la calma ed evitare la rissa”

Per il momento non ci sono maggiori informazioni su chi sia queste persona che ha difeso Selvaggia, ma sicuramente una serie di messaggi sono stati mandati.

Quando Milly Carlucci ha chiesto o meglio ha cercato di riportare ordine in studio, Selvaggia ha risposto che non voleva far finta di niente, ed ha aggiunto:

“….Si è trattato di una scena gratuita con una persona non lucida”

Il tutto è poi continuato anche su Twitter, dove Selvaggia ha deciso di dare la buona notte ai suoi follower con l’immagine di Bugo, che come sappiamo, dopo Sanremo, sicuramente non sono in buoni rapporti.

In tanti hanno dato ragione a Selvaggia, mentre c’è stato anche chi ha difeso Morgan, che sta diventando uno dei principali protagonisti di Ballando.

Il ballo che hanno portato in scena, Morgan ed Alessandra Tripoli era una samba, ma il giudizio dato da Selvaggia ha scatenato Morgan, e da li in poi sono iniziate una serie di offese ed insulti.

Dalla parte di Morgan, immediatamente si sono schierate, Alessandra Mussolini e Rossella Erra, ricordiamo che Selvaggia ha dato zero come voto.

Ad aiutare, però Selvaggia, è intervenuto Alberto Matano, che lo ha invitato a moderare i toni nei confronti di una donna.

Stando alle parole di Morgan, Selvaggia, non è la persona giusta che può giudicare a Ballando perchè non ha le giuste competenze artistiche.

Per il momento sembra essere finita in questo modo la lite tra Selvaggia e Morgan, ma non è escluso che continui nei prossimi giorni e sabato in diretta.