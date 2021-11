Love is in the air: Eda smaschera definitivamente Selin

Vediamo insieme che cosa succederà nella nuova puntata in onda oggi, per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 15 novembre abbiamo modo di vedere le complicate ma molto interessanti vicende che ruotano attorno allo studio della ArtLife.

In questi ultimi giorni si stava organizzando il matrimonio, tanto atteso tra Eda e Serkan, ma qualcosa non è andato per il verso giusto, vediamo meglio insieme come si sviluppa.

Iniziamo con il dire che Serkan, dopo il gravissimo incidente e l’importante perdita di memoria, adesso ama più che mai la sua Eda.

Eda e la verità di Salin

Ma la proposta di matrimonio che gli ha fatto, la donna l’ha rifiutata ed il proprietario dello studio non riesce a togliersi dalla mente la paesaggista.

Engin, grande amico di Serkan, lo prende in giro, in modo simpatico, ogni volta che si vedono per l’amore che prova per Eda.

La donna, però non ha ancora rivelato il vero motivo per il quale ha detto no alla proposta di matrimonio che tanto aspettava, ovvero che Selin è in dolce attesa proprio di Serkan.

Lei, infatti, ha chiesto la massima segretezza per questa questione privata così delicata, e Eda ovviamente accetta la richiesta.

Ma ha paura che Selin stia mentendo, solamente per non far celebrare le nozze, e per questo motivo, Melo, Melek e Ceren seguono Selin che si sta recando in ospedale, per verificare se è tutto vero.

Eda sospetta di Selin anche perchè ha bevuto grandi quantità di alcool cosa che in gravidanza è vietata, ed ha paura che stia facendo tutto solo per evitare le sue nozze con l’amato Serkan.

Ma seguendola, scoprirà che la sua antagonista in amore ha detto tutta la verità, e quindi Eda si allontanerà da Serkan.

Insomma le vicende complicate ed intrigate sembrano non fermarsi mai all’interno di Love is in the air, e dobbiamo attendere il prossimo episodio in onda sempre alle 16.55 circa su Canale 5.