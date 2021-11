Il nuovo test della personalità sollecita il tuo inconscio: ecco cosa si rivela su di te la prima figura che vedi nell’immagine proposta.

Sempre amati dai lettori, i test della personalità, da diverse prospettive, ci permettono di entrare subito in dialogo con noi stessi e riflettere su quali sono realmente le nostre tendenze o le nostre caratteristiche.

Questa volta, al centro del test troviamo una particolare immagine d’ispirazione fantasy, sia per i soggetti che per quanto riguarda le tinte cromatiche; tutto ciò che devi fare è osservare senza pensare l’immagine proposta e ricordare qual è la prima figura che ti colpisce.

Fatto? A questo punto, non ti resta che continuare a leggere per vedere cosa potrebbe rivelare la scelta, in contatto col tuo inconscio.

Test personalità, cosa rivela su di te la prima figura che vedi

La vista di quest’immagine genera senza dubbio tantissime suggestioni; ciò che prima ha catturato l’attenzione del vostro occhio potrebbe rivelare alcune vostre caratteristiche dominanti. Non c’è nulla di scientifico alla base di questo test, ma lasciatevi sorprendere dalle risposte!

La persona sulla collina

Se la prima cosa che ti ha colpito in tutta l’immagine è stata la persona in piedi sulla collina, questo potrebbe significare che nella vita di tutti i giorni sei una persona ben salda coi piedi a terra, molto realistica; in ogni circostanza cerchi di dare il tuo massimo, compiendo il tuo dovere senza alcuna esitazione.

Sei molto competitivi e una tendenza di base ti porta a voler vincere in qualsiasi ambito; nonostante tu possa apparire altezzoso oppure egocentrico, sei in realtà molto affidabile e propenso verso amici, colleghi e chiunque ti circonda.

Volto della donna

Se invece dell’uomo in piedi sulla collina ti ha attratto per primo il volto di donna che si vede nell’immagine, dovresti essere una persona molto emotiva, con un sesto senso sopra ogni media immaginabile. Il tuo spiccato istinto ti permette di , prendere quasi sempre le decisioni giuste; lo usi anche per consigliare gli altri, che ti prendono molto in considerazione.

Nonostante questo, ami stare per conto tuo e sei geloso dei tuoi momenti di solitudine, concedendoti quindi tantissimi momenti da passare esclusivamente in compagnia di te stesso.

Luna calante

Se al contrario invece ti sei subito focalizzato sulla luna calante in alto a destra nell’immagine, dovresti essere quel tipo di persona che viene definito un ‘amicone; sei simpatico e divertente, una persona di cui chiunque vorrebbe essere in compagnia.

Oltre ad essere simpatico, sai essere molto concreto e lungimirante; pensando in anticipo, organizzi la tua vita in ogni minimo particolare, avendo sempre pronta una risposta a ogni avvenimento.