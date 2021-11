Arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita. Nonostante le cure del medico Puerta, Bellita non potrà continuare a cantare e la sua carriera è finita per sempre

Con le anticipazioni di oggi vi sveliamo una notizia scioccante che travolgerà una delle protagoniste della soap opera spagnola più amate dagli italiani. La serie tv torna infatti con la sua normale programmazione settimanale e lo fa con un’importante novità che riguarda Bellita.

Per la povera cantante, infatti, non ci sono buone notizie: la sua carriera è finita per sempre e non potrà più cantare. Nonostante le cure del dottor Puerta, Bellita perderà la voce e vedrà il suo futuro cambiare per sempre. Ecco, quindi, cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita.

Bellita perde la voce e la sua carriera è finita per sempre

Quella che andrà in onda il 15 novembre 2021 su Canale 5 sarà una puntata ricca di emozioni e drammaticità. Nel prossimo episodio di Una Vita, infatti, vedremo la carriera di Bellita andare in fumo e la sua reazione sarà scioccante.

LEGGI ANCHE –> FEDEZ SHOCK: SI PRESENTA IN POLITICA? ECCO LA VERITÀ

Dopo la pubblicazione del nuovo album, Bellita è infatti super entusiasta di voler rilanciare la sua carriera di cantante ma, quando arriva un’importante proposta per una esibizione nel famoso teatro di Madrid, la cantante inizia ad avere degli strani disturbi alla gola, per cui deciderà di temporeggiare.

Sarà questo il momento in cui Bellita deciderà di rivolgersi al professor Puerta che, in un primo momento, pare abbia trovato la soluzione al suo problema con l’aiuto di alcuni trattamenti. Ma, a causa della fretta e della poca pazienza della cantante, Bellita decide di abusare dei farmaci per accelerare il processo.

Sarà proprio a causa di questa furia, cattiva consigliera, che la cantante inizierà a registrare un peggioramento della sua afonia, fino alla totale perdita della voce. La cantante è disperata: la carriera di Bellita è finita per sempre.

LEGGI ANCHE –> IMMA TATARANNI: ECCO QUANDO CI SARÂ LA NUOVA SERIE

Intanto, Antonio ha appena vinto le elezioni e, grazie ai consigli del padre, ha mantenuto i piedi ed è stato eletto deputato nel partito conservatore. La sua famiglia e tutta Palacios sono in festa, così come suo padre Ramon. Adesso ad Antonio aspettano responsabilità importanti, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo.