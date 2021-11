In arrivo un’anticipazione della nuova serie del sostituto procuratore. Ecco quando andrà in onda Imma Tataranni 2

Dopo il grandissimo successo raccolto nella prima stagione, arrivano alcune anticipazioni su quella che sarà “Imma Tataranni 2”. Le avventure del Sostituto Procuratore non si fermano infatti alla prima stagione e i telespettatori non vedono l’ora di sapere quando tornerà.

Così come Doc – Nelle tue mani, Imma Tataranni si è rivelata una serie tv di grande successo. La fiction made in Italy ha riscosso un enorme successo e le anticipazioni della nuova serie sono state accolte con clamore. Ecco quando andrà in onda Imma Tataranni 2.

Imma Tataranni 2: forse nel 2022?

Le avventure del Sostituto Procuratore più famoso d’Italia stanno facendo appassionare milioni di Italiani, tanto da far chiedere ai telespettatori quando andrà in onda la nuova stagione della serie tv con Vanessa Scalera. In Rai stanno scaldando i motori e noi vi possiamo già fornire alcune anticipazioni.

Così come “Doc – Nelle tue mani”, la serie tv “Imma Tataranni 2” è stata divisa in due parti. Le prime quattro puntate sono già andate in onda alla fine del 2021 e hanno visto una grande successo e apprezzamento da parte del pubblico, che però dovrà aspettare ancora un po’ per le restanti puntate.

Nonostante non ci siano ancora date ufficiali, la partenza della nuova stagione di Imma Tataranni 2 è prevista per il 2022. I telespettatori, quindi, dovranno aspettare ancora un po’ per vedere le nuove puntate, ma di certo le attese non verranno tradite.

A quanto pare, quindi, la messa in onda della seconda stagione di Imma Tataranni è prevista per la primavera del 2022, ma non è detto che in inverno ci possano essere delle sorprese, magari da trovare sotto l’albero, per i fan della serie tv.

Il 2022, quindi, sarà un anno di spettacolari novità per le fiction targate Rai e per i telespettatori italiani, con le nuove stagioni di Don Matteo e Doc – Nelle tue mani, pronte a partire e a conquistare i fan delle serie tv.