Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita: Bellita non si regola e inizia ad abusare dei farmaci prescritti dal medico!

Puntuali come sempre, arrivano le nuove anticipazioni della prossima puntata dell’11 novembre 2021 di Una Vita. È stata una settimana ricca di colpi di scena, ma le novità e le grandi emozioni non mancheranno nemmeno durante l’episodio di oggi.

Bellita, dopo essere riuscita ad aggiudicarsi il lavoro per l’importante teatro di Madrid, ma ha un problema con la sua voce. Per rimediare chiede aiuto ad un medico, ma inizierà ad abusare dei farmaci. Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Bellita ha bisogno di tornare a cantare, ma inizierà ad abusare dei farmaci

Il nuovo album è pronto e il disco è appena uscito. Bellita è entusiasta del proprio lavoro fatto e non vede l’ora di portare in giro le sue canzoni e la sua bravura canora. Ma l’ostacolo è dietro l’angolo e la sua carriera verrà messa in pericolo da alcuni problemi alla gola.

LEGGI ANCHE –> FILIPPA LAGERBACK: HAI MAI VISTO I SUOI GENITORI? ECCOLI

Temendo la fine della propria carriera, Bellita è terrorizzata. Il suo timore si acuisce quando, arrivata una proposta di lavoro per un importante teatro di Madrid, la cantante non sa cosa fare e prova in tutti i modi a temporeggiare per non far sapere a nessuno dei suoi problemi alla gola.

Ma in suo aiuto arriverà un dottore esperto in corde vocali che, grazie ad un rimedio mirato per la sua afonia, riuscirà a migliorare notevolmente le condizioni della cantante. Ma per recuperare ci vuole del tempo e Bellita di pazienza non ne ha: ma la fretta può portare ad errori molto gravi.

La medicina prescritta dal medico è utilissima e Bellita pare recuperare, ma ci vuole del tempo e Bellita non ne vuole sapere di aspettare. Decisa a recuperare il prima possibile, Bellita inizierà ad abusare dei farmaci, contro ogni indicazione del medico.

LEGGI ANCHE –> ALEX BELLI NON È VERAMENTE SPOSATO CON DELIA, ECCO IL PERCHÈ

La cantante vuole assolutamente recuperare la voce prima del grande evento di Madrid e arriverà pericolosamente ad abusare dei farmaci. Cosa accadrà a Bellita? La sua salute risulta essere davvero in pericolo ora. Per scoprirlo l’appuntamento è alle 14 e 10 dell’11 novembre, su Canale 5.