Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’appuntamento odierno della nostra amara soap opera turca.

Come tutti i giorni, anche oggi 11 novembre assisteremo ad una nuova ed interessante puntata di Love is in the air.

Dove ci sarà, forse, una scoperta che lascerà tutto davvero senza parole, ma andiamo con ordine e vediamo meglio.

Iniziamo con il dire che Ayfer sembra aver aiutato veramente la coppia formata da Eda e Serkan che aveva perso le speranze di ritrovare Deniz, ma alla fine ci sono riusciti.

Piril muore in un grave incidente?

Lui ovviamente si lascia convincere anche in modo abbastanza semplice e raggiunge la coppia, per firmare i documenti per l’annullamento del matrimonio, prima che sia troppo tardi.

Per essere certi che non scappi un’altra volta, nella bevanda che gli offrono, Ayfer, Aydan e Seyfi, ci mettono un potentissimo sonnifero.

Aydan, nel mentre, dopo essere rimasta molto scottata da quanto è successo con Alexander, ha davvero paura di iniziare una relazione con Kemal, ma non può negare che è molto attratta da suo primo amore.

L’uomo è anche socio di Ates, ovvero il nuovo collaborate dello studio ArtLife, e questa notizia, ovviamente, mette in allerta Serkan.

Eda, invece, pensa assolutamente che sia tutto vero, e che non ci vede nulla di male, se Kemal si avvicina alla sua futura suocera.

Piril, nel mentre, ha un gravissimo incidente, ma per fortuna, non le succede nulla di grave, Engin ovviamente corre immediatamente a verificare in ospedale se la donna ed il piccolo stanno bene.

Ma, per una serie di coincidenze strane, l’uomo crede che la sua bella amata sia morta, cosa succederà quindi nelle prossime puntate?

Possiamo solamente attendere il prossimo appuntamento che va in onda come al solito, intorno alle 16.55 dal lunedì al venerdì su Canale 5.