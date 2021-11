Donna di punta del programma “Che Tempo Che Fa”, Filippa Lagerback ha dei fantastici genitori. Ecco chi sono

Filippa Lagerback è un noto personaggio televisivo ed è una delle icone della trasmissione di successo “Che Tempo Che Fa”, in onda ogni domenica su Rai 3 e condotta da Fabio Fazio. La bellissima conduttrice è molto amata dai telespettatori e dai suoi fan. Oggi vi sveliamo alcuni dettagli della sua vita privata.

Filippa è molto riservata, non ama mostrare la sua vita privata e parlare pubblicamente della sua famiglia. Ma negli ultimi giorni ha rivelato alcuni retroscena che riguardano i suoi genitori. Li conoscete? Ecco chi sono Bjorn e Margaretha

Filippa Lagerbakc, ecco chi sono i suoi genitori

Filippa Lagebrback è una nota conduttrice e showgirl televisiva. Nata a Stoccolma, in Svezia, Filippa intraprende la carriera nel mondo dello spettacolo prima come modella, poi in tv affiancando grandi professionisti come Fiorello, Alessia Merz e Cristina Parodi.

Il successo arriva nel 2005, quando inizia la sua collaborazione con quello che diventerà uno dei giornalisti più famosi in Italia, Fabio Fazio, nel suo programma “Che Tempo Che Fa”, dove si occuperà di introdurre gli ospiti intervistati durante le varie puntate.

Il successo e la bravura di Filippa Lagerback affondano le sue radici anche in quelli che sono i suoi splendidi genitori: Bjorn Lagerback e Margaretha lind. Entrambi i suoi genitori sono nati in Svezia e dopo la loro separazione, Filippa ha vissuto con sua madre a Stoccolma.

In una recente intervista, Filippa ha parlato di suo padre, noto e affermato psicologo. La conduttrice ha infatti raccontato di come, in occasione del suo 44esimo compleanno, è riuscita a festeggiarlo con il suo papà: “Non era mai successo – ha spiegato la presentatrice della Rai – non ho mai passato insieme a papà un 21 settembre”.

La mamma di Filippa, Margaretha Lind, è un medico in pensione e oggi vive trascorrendo le giornate con i suoi amati nipoti. I genitori di Filippa divorziarono nel 1973, dopo alcuni mesi dalla nascita della futura showgirl. Prima della separazione, i due diedero alla luce, nel 1960, Max Lagerback, fratello maggiore di Filippa a cui la conduttrice è molto legata.