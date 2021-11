Love is in the air: Eda e Serkan perdono le speranze

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi va in onda un nuovo appuntamento per Love is in the air, dove ci aspettano interessantissime novità sul matrimonio di Eda e Deniz.

Ma andiamo con ordine, e vediamo oggi 9 novembre, come si evolve la trama in qualcosa che non ci aspettavamo.

Eda era assolutamente convinta che il matrimonio con l’amico Deniz fosse finto e serviva solamente per far ingelosire il suo vero ed unico amore, ovvero Serkan.

Eda e Serkan si arrendono

Ma l’uomo ha ritrovato tutti i suoi ricordi, e con questi anche il sentimento per Eda, dopo un cazzotto che ha ricevuto durante una rissa.

Il noto imprenditore, quindi si è recato immediatamente sul luogo del matrimonio della sua amata con l’amico.

Ovviamente, nessuno pensava, che Deniz e Salin, avevano architettato tutto per fa si che le nozze fossero vere.

I due innamorati, Eda e Serkan, adesso non sanno cosa fare perchè hanno ritrovato il loro amore, ma la donna è sposata con un’altro uomo.

Nel mentre, Deniz, ha seguito il consiglio dell’amica Selin e non si riesce assolutamente a trovare in città.

Se Eda e Deniz non firmano i fogli per l’annullamento del matrimonio entro pochissime ore, poi ottenere il divorzio sarà molto più complicato.

Anche se alla fine viene firmato da tutti e due, dovrebbe attendere almeno un anno prima di sposare il suo amato Serkan.

L’imprenditore, ovviamente sta chiedendo aiuto a tutte le persone che conosce, ma sembra veramente che Deniz sia scomparso, e di lui non si hanno tracce

Forse Eda e Serkan decidono di arrendersi a metà della battaglia? Ancora non possiamo saperlo, dobbiamo attendere le ulteriori puntate per vedere cosa succederà, sempre dal lunedì al venerdì intorno alle 16.55 su Canale 5.