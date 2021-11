La nota cantante del duo Le Donatelle ha deciso di aprirsi senza filtri su Instagram. Il suo sfogo ha conquistato moltissime donne.

L’iconico duo de’ Le Donatelle ha conquistato nuovamente la popolarità in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip, programma che – in effetti – sta permettendo a molti volti del mondo dello spettacolo di tornare sulla carreggiata. Grazie alla loro permanenza nella casa inoltre, le due gemelle sono riuscite a mostrare la parte più umana e fragile del loro carattere e – soprattutto – la forza del legame che le tiene unite fin dalla nascita.

E’ proprio quello stesso legame che ha permesso a Silvia di non crollare dopo l‘arresto del compagno per frode, avvenuta pochi giorni dopo la nascita della primogenita. La piccola bimba quindi, ha avuto la fortuna di avere non solo l’amore smisurato della sua mamma, ma anche la presenza costante della zia.

La maturità e la genuinità di Giulia Provvedi inoltre, si è mostrata spesso sui social, ‘luogo’ in cui l’influencer ha avuto spesso l’occasione di esprimere le proprie opinioni. Ed è proprio quello che è successo qualche giorno fa: Giulia ha deciso di affrontare su Instagram un argomento molto delicato per le donne, quello sulla forma fisica.

LEGGI ANCHE —> Filippa Lagerback: hai mai visto i suoi genitori? Eccoli

Giulia Provvedi si mostra al naturale su Instagram

In un mondo in cui la depressione giovanile dilaga a causa degli eccessivi canoni estetici proposti sui social, ci pensa Giulia Provvedi (come tante altre influencer) a ristabilire l’ordine. La cantante del duo ha deciso di pubblicare una foto al naturale, in una posa tutt’altro che sexy e con un sorriso sbarazzino e allegro. Ma volete sapere un segreto? Proprio come la stessa Giulia ha voluto sottolineare, la realtà è proprio questa!

LEGGI ANCHE —> Francesca Michielin e la Tampon Tax: “avere il ciclo è un lusso…”

E’ tutta una questione di pose, luci, scatti tattici e modiche, ma il corpo umano, per quanto ci possiate provare, non risulterà mai perfetto. Le foto che si prendono come modello su Instagram sono frutto di una modifica e di un’attenzione ad eliminare ogni difetto. “La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso” – sono state le parole di cornice alla splendida foto – “Amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo”.

LEGGI ANCHE —> Giulia Provvedi si sposa: l’annuncio su IG che lascia i follower senza parole

Per fortuna, Giulia Provvedi non è l’unica influencer che si sta ribellando agli impossibili canoni estetici propinati dalla società; sono moltissime le donne che stanno, sempre più frequentemente, pubblicando sui social foto al naturale, con le imperfezioni del viso e della pelle. Perché dopo tutto, siamo belle così come siamo.