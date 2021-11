Novità sulle condizioni di Michael Schumacher: alla domanda se l’ex pilota di F1 lo riconoscesse, la risposta di Jean Todt lascia senza parole

Dopo quasi otto anni dal tragico incidente in cui Michael Schumacher, mentre sciava sulle Alpi francesi, rischiò di perdere la vita, si torna a parlare delle condizioni di salute dell’ex campione della Formula 1 e fortissimo pilota della Ferrari.

Il leggendario pilota è costretto a vivere su un letto, in costante osservazione da parte dei medici e non si conosce molto di quelle che sono le sue condizioni. Ma della situazione è tornato a parlare Jean Todt che, alla domanda “Michael Schumacher ti riconosce?”, ha dato una risposta che lascia senza parole.

“Michael Schumacher ti riconosce?”: Ecco la risposta di Jean Todt

La storia di Michael Schumacher è commovente quanto triste ed enigmatica. Dopo un incidente sulle Alpi francesi, la vita del leggendario pilota della Ferrari è cambiata per sempre e oggi è costretto a vivere sotto il constante controllo dei medici.

Per volere della famiglia si conosce poco della situazione di Michael Schumacher, ed è per questo che, quando trapela anche una piccola dichiarazione, c’è tanto clamore. L’ultimo a parlare delle condizioni del pilota è stato Jean Todt, ex team principal della Ferrari, che accompagnò alla gloria il pilota tedesco.

Lo scorso 18 ottobre, infatti, l’attuale presidente della Fia si è recato in casa Schumacher per far visita al pilota. Ovviamente si è scatenata la curiosità e la preoccupazione dei tifosi, che vorrebbero conoscere lo stato di salute del campione.

Ad avere l’occasione di porgergli qualche domanda è stato il tabloid inglese Daily Mail, a cui Todt ha risposto con una breve dichiarazione: “La sua famiglia e i suoi amici lo stanno proteggendo – ha dichiarato il presidente della FIA – dovremmo lasciarlo in pace e sperare che migliorerà”.

A chi gli chiede quali siano le condizioni di salute del pilota, Todt fa capire che non può rivelare nulla e, quando un giornalista gli chiede: “Michael Schumacher ti riconosce?” l’ex team manager, alza le spalle e sorride, lasciando in chi ascolta un silenzio che durerà per chissà quanto tempo.