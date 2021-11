Ecco le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita del 9 novembre: Laura deve uccidere Velasco, ci riuscirà?

Puntuali come sempre, ecco le anticipazioni dei prossimi episodi di Una Vita. La storia è arrivata ad un punto culmine e alcuni personaggi dovranno prendere decisioni importanti che faranno la differenza per il loro futuro, ecco cosa succederà.

Ritorna Una Vita con una nuova puntata al cardiopalma. Le carte in tavola sono cambiate ancora una volta e ora Laura deve uccidere Velasco. La complice dell’avvocato nel tentato omicidio di Felipe, dopo essere stata ricattata da Genoveva, dovrà fare di tutto per salvare Lorenza.

Laura deve uccidere Velasco per proteggere Lorenza

La serie tv spagnola amatissima dagli italiani regalerà ancora nuove emozioni nella prossima puntata di martedì 9 novembre. Gli intrighi e gli inganni dei protagonisti questa volta vedranno una Laura completamente in balia dell’indecisione e del ricatto.

Dopo l’avvelenamento di Felipe, Genoveva è tornata da lui e ora lo ama. Tutto ciò ha scatenato l’ira di Velasco che è deciso ad ucciderlo. Ancora una volta l’avvocato si rivolgerà a Laura che, inscenando un furto a causa di Genoveva, avrà campo libero per uccidere Felipe.

Ma ancora una volta Laura è bloccata e non riesce a soffocare il ragazzo, tanto da permettere a Genoveva di tornare in ospedale e sventare l’omicidio. Ma la dark lady è molto scaltra e metterà Laura sotto ricatto per far fuori Velasco.

La Salmeron conosce la situazione di Laura e sua sorella Lorenza, per questo offrirà a lei protezione in cambio della promessa di Laura di uccidere Velasco. La proposta inaspettata spiazzerà Lorenza, che adesso dovrà decidere se sporcarsi le mani di sangue o mettere in pericolo sua sorella.

Scopriremo cosa succederà nella prossima puntata di Una Vita in onda il 9 novembre 2021, alle 14 e 10 su Canale 5. Non mancate!