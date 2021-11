Nuovo test, come tieni la penna? Ti sei mai chiesto del perché impugni l’oggetto di scrittura in un determinato modo? Rivela tanto di te.

Questo nuovo test, come tanti altri, è pronto ancora una volta a suggestionarci e a farci scoprire alcuni lati nascosti; non c’è un fondamento scientifico nelle risposte, che potrebbero però portare comunque a delle scoperte.

Al centro del nuovo test della personalità c’è il modo di impugnare la penna, un oggetto con cui sin da bambini abbiamo familiarità; scrivere significare comunicare ed esprimere i nostri pensieri e le nostre emozioni.

Ti sei mai chiesto del perché la impugni in un certo modo? Come la impugni? Guarda l’immagine e cerca di capire quale è più affine al tuo modo di maneggiare l’oggetto, poi continua a leggere perché potrebbe svelare tanto di te!

Test, come impugni la penna? Il modo potrebbe rivelare tantissimo della tua personalità

L’immagine proposta raffigura tre diverse modalità di impugnare la penna, a prescindere se si scriva con la mano destra o con la mano sinistra. A questo punto, ora che hai visto l’immagine e hai capito quale modo più si avvicina al tuo, non ti resta che leggere le risposte.

Pollice e l’indice vicini

Se nel tuo modo di impugnare la penna tieni il pollice e l’indice vicini, potrebbe significare che nella vita sei una persona flessibile e sembri in grado di affrontare ogni situazione guidato solamente dall’intuito.

Hai un grande istinto e questo ti porta a fidarti ciecamente della tua prima impressione, che spesso ti delude; allo stesso tempo, riflettendo bene ti permetti anche di cambiare idea.

Sei molto intelligente e sai mediare e sostenere gli altri, cercando di creare armonia per risolvere i problemi, interagendo al meglio con gli altri. Sei autocritico, altruista e gentile con le persone che ti sono vicine, anche se spesso la tua sincerità infastidisce.

Pollice sull’indice e scrivi con la penna sull’anulare

Se impegni la penna in questo modo, sei probabilmente una persona particolarmente riflessiva; solitamente sei pessimista e tendi a non fidarti degli altri, a pensare tanto prima di prendere qualche decisione. In amore come in amizia, sei molto fedele e questo ispira fiducia negli altri.

Sei realista e ciò ti aiuta molto, specie in ambito lavorativo; hai grandi capacità di leadership, sai guidare chi ti segue verso l’obiettivo. Non sei un tipo invece che ama le sorprese e l’inaspettato non ti piace; tendi ad organizzare tutto in ogni dettaglio.

Sei per questo anche schematico, provi sempre ad anticipare gli altri ma dovresti anche imparare un po’ di più ad avere fiducia in loro; delegare alcuni compiti potrebbe essere utile per non avere tutto sulle tue spalle.

Pollice, indice e medio quasi tesi

Se invece le dita delle mani sono quasi tesi quando si scrive, dovresti avere grandi difficoltà a prendere in mano la situazione; spesso le emozioni ti sovrastano e non sai come gestirle, reagendo in maniera troppo eccessiva e scatenando le critiche degli altri.

Leggi anche –> Chiara Ferragni: il prezzo delle pantofole è folle! Possibile spendere tanto?

Alla base di questo comportamento ci sarebbe una scarsa autostima, non credi realmente in te stesso e ciò influisce negativamente nella reazione alle situazioni difficili della tua vita. Tendi a chiuderti e a restare nel tuo mondo, nonostante tu senta la mancanza di rapporti stabili.

Leggi anche –> Federica Nargi: super sensuale su Instagram, lascia senza fiato!

Ciò che potresti fare per vivere meglio è imparare ad amarti di più, a darti fiducia nonostante le circostanze; sicuramente otterrai più risultati.