Uomini e Donne assenza clamorosa per Covid: ecco chi manca

Una clamorosa assenza sta facendo preoccupare i fan di Uomini e Donne: cosa sta succedendo nel day time condotto da Maria De Filippi?

Una clamorosa assenza sta facendo preoccupare tutti i fan del programma di Canale 5, Uomini e Donne. Nella registrazione di ieri, infatti, una delle dame non era nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Stiamo parlando della dama torinese del trono over, ovvero Gemma Galgani. Ma per quale motivo era assente?

Purtroppo, anche la dama torinese è stata contagiata dal Covid-19. Ma come sta la Galgani? La tronista sembra stare bene. A dare per primo questa notizia è stato FanPage, che si è soffermato molto sulle condizioni di salute della dama.

Infatti, Gemma Galgani non sembra avere sintomi gravi. E sembra anche che abbia partecipato alla puntata in collegamento da casa.

La dama sta cercando l’amore della sua vita da ben 10 anni, ma sembra non trovarlo. Infatti, nessuno dei suoi pretendenti sembra fare al suo caso.

In una delle ultime puntate, la Galgani ha litigato con un suo corteggiatore, ovvero Costabile Albore: proprio quest’ultimo non ha voluto approfondire questa conoscenza, che ha lo attaccato dicendo “Non sei stato leale nei miei confronti”.

Uomini e Donne: anticipazioni

Ma adesso andiamo a vedere cosa succederà nelle nuove puntate.

La dama Ida Platano sembra essere intenzionata a non continuare la conoscenza del cavaliere romano Diego. Per farsi perdonare dalla Platano, quest’ultimo si è presentato nello studio di Mediaset con un vassoio pieno di cannoli, ma la dama avrebbe ballato, lo stesso, con un altro corteggiatore, ovvero con Armando. E non è riuscito a perdonarlo.

Teresanna Pugliese è stata l’ospite d’onore della puntata. Molti anni fa, la storia d’amore con Francesco Monte fece sognare tutti i fan del programma, condotta da Maria De Filippi.

Archiviata questa storia, la Pugliese ha poi incontrato e successivamente si è innamorata di Giovanni Gentile, con il quale ha avuto un figlio nel 2015.

Non sappiamo bene quando queste puntate andranno in onda, di norma ci vogliono tra i 10 giorni e due settimane.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con Uomini e Donne è su Canale 5, da lunedì al venerdì alle 14.45