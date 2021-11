WhatsApp: il trucco per leggere un messaggio cancellato? Eccolo

Vediamo insieme come nella nota piattaforma di messaggistica istantanea possiamo leggere un messaggio che è stato cancellato.

Tutti noi utilizziamo il noto programma di WhatsApp mille volte al giorno per tenerci in contatto con amici e parenti, ma non solo.

Molto spesso però qualcuno cancella un messaggio in una conversazione, perchè magari ha sbagliato destinatario, oppure si è accorto di un errore.

Scopriamo insieme, quindi, come possiamo vedere che cosa era stato scritto prima che venisse cancellato dal mittente.

WhatsApp: il trucco che in pochissimi conoscono!

Quando accade, ovviamente la curiosità aumenta, ma in pochissimi sono a conoscenza che c’è un modo per leggere quello che è stato cancellato, una sorta di ritorno al passato.

Ed è anche molto semplice, alla portata di tutti, anche di chi non è un mago con il proprio smatphone.

Basta, infatti scaricare una di queste due applicazioni tra WhatsRemoved e NotificationHistory, ma se cercate bene nel vostro Store ne trovate moltissime altre.

Questo tipo di applicazioni registra praticamente tutte le notifiche che arrivano sul nostro cellulare, anche mentre lo utilizziamo, ed ovviamente anche in caso di inutilizzo.

In questo caso, quindi, quando arriva un messaggio e poi viene cancellato anche dopo un secondo, la nostra applicazione lo ha registrato, e ci basterà quindi aprirla ed andare indietro nei messaggi per leggere che cosa era stato scritto ed immediatamente cancellato.

Quindi da questo momento in poi nessuno si può nascondere dietro un messaggio cancellato, e se qualcuno sta tradendo la nostra fiducia, magari sbagliando chat dove inviare il messaggio è praticamente fatta.

E voi eravate a conoscenza di queste applicazioni che abbiamo portato come esempio che possono cambiarci la vita, specialmente se dubitiamo di qualcosa o di qualcuno? Le scaricherete oppure non sono cose che fanno per voi?