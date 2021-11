Uomini e Donne pronto ad imbattersi in uno stop alla programmazione: ecco perché il dating show di Maria De Filippi non verrà più trasmesso.

Sono sicuramente settimane calde queste per il dating show di Maria De Filippi, che in questa nuova edizione ha già vissuto intense emozioni contrastanti; i due tronisti uomini del trono classico hanno già abbandonato (per motivi diversi), lasciando un vuoto che presto verrà colmato.

Quanto al trono over invece, è tornata al centro della scena Gemma, furiosa per la fine della sua frequentazione con Costabile dopo l’illusione iniziale; la più felice al momento sembra essere Ida, che sembra quasi pronta ad abbandonare il programma con Diego.

Nonostante l’intensità delle puntate, che hanno toccato l’apice proprio in questi ultimi giorni con la rottura fra Gemma e Costabile e i continui attacchi di Armando a Isabella, U&D andrà però prossimamente incontro ad uno stop della messa in onda; ecco cosa succede al programma e quando viene interrotto.

Uomini e Donne si ferma, arriva lo stop alla messa in onda: ecco perché e quando

Nonostante le puntate del dating show vengano registrate, è necessario uno stop alla programmazione durante le festività natalizie, per concedere proprio a tutta la produzione di godersi le vacanze coi propri cari.

Il programma si fermerà quindi sotto Natale, stando a quanto riporta Tv Blog; ancora non è chiaro se il dating show verrà trasmesso a ridosso della vigilia di Natale, ma ciò che è certo è che a fine dicembre si fermerà e tornerà a gennaio, in modo tale da poter permettere ai partecipanti e alla produzione di rimettersi in paro con le registrazioni.

La pausa sarà quindi breve e d’altronde Mediaset non ha nessun motivo né tanto meno l’intenzione di rinunciare ad un programma di punta come Uomini e Donne, che da tantissimi anni ormai intrattiene milioni di telespettatori; anche per questa edizione gli ascolti registrati sono stati da record.

A gennaio poi, la De Filippi tornerà come di consueto non soltanto con U&D e col serale di Amici, ma anche col suo classico appuntamento di C’è Posta per Te. Insomma, anche ad una lavoratrice incallita come Maria De Filippi, la pausa serve per riposarsi e ricaricare le energie in vista dei mesi intensi da gennaio in poi.