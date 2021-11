Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nota soap opera turca.

Anche oggi, 16 novembre, abbiamo modo di vedere le vicende che ruotano attorno allo studio della ArtLife.

E soprattutto cercare di capire che cosa succede all’amore che prova Eda nei confronti di Serkan.

La notizia che ha appreso Eda è vera, ossia Selin è realmente in dolce attesa, ed il tentativo di smascherarla non è andato a buon fine.

Eda dice addio a Serkan

La donna, quindi, prende atto di questa condizione, e seguendo quello in cui crede fermamente, deve assolutamente interrompere la sua storia con il suo unico e vero amore, Serkan.

Ma le sue amiche, sono assolutamente convinte che Selin stia mentendo, nonostante le prove.

Selin poi chiede anche la cortesia ad Eda di non rivelare ancora nulla sulla sua gravidanza a Serkan.

La giovane, purtroppo, sta vivendo un vero e proprio incubo, appena aveva ritrovato il suo amore è finito nuovamente.

Nel mentre, Aydan non capisce come mai Kemal sia ritornato nella sua vita, anche perchè prova effettivamente un sentimento per lui, ma non si fida.

In questo momento, l’unica coppia felice è quella formata da Leyla ed Edem che stanno per festeggiare il loro fidanzamento ufficiale!

Eda, anche se ha promesso di non dire nulla sulla gravidanza, decide di rivelarlo, e comunica anche che il padre è Serkan.

L’uomo resta senza parole dopo questa rivelazione e corre immediatamente a chiedere maggiori spiegazioni a Selin.

La donna, ovviamente conferma tutto e gli dice che il loro incontro in intimità c’è stato poco dopo l’incidente aereo.

Serkan, ovviamente non lo ricorda, perchè i suoi ricordi in quel momento erano molto confusi.

Eda, quindi deve lasciare per l’ennesima volta l’amore della sua vita, ma non è detto che non ritornino insieme, perchè Selin è veramente in dolce attesa di Serkan?

Lo scopriremo solamente nelle prossime puntate in onda sempre su Canale 5 intorno alle 16.55 circa.