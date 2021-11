La casa del Grande Fratello Vip pronta ad accogliere addirittura quattro nuove bionde esplosive che s’aggiungeranno alla Cipriani.

Aria di novità nella casa del Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini pronto ad accogliere ben quattro nuove inquiline. Il percorso all’interno della casa di Cinecittà, per tutti i “vipponi” che rimarranno in gioco, è ancora abbastanza lungo e così la produzione ha deciso di rimpolpare l’ambiente.

Solo in questi ultimi giorni, si erano fatti i nomi di Antonella Fiordelisi, Divino Otelma e Adelaide De Martino (sorella di Stefano De Martino), ma a quanto pare invece pronte ad entrare nella casa sono quattro bionde esplosive; ecco di chi si tratta.

Grande Fratello Vip, quattro nuove bionde nella casa di Cinecittà?

La bionda più appariscente della casa è sicuramente Francesca Cipriani, che con le sue curve esplosive e la sua vivacità e simpatia riesce sempre a farsi notare; non passa però nemmeno inosservata Soleil Sorge, anche se in un modo del tutto opposto alla Cipriani.

La sua forte personalità e il suo fascino magnetico hanno creato scompiglio nella casa: chiedere ad Alex Belli. Che la si odi o la si ami alla follia, è certamente una personalità centrare nel reality.

Secondo quanto riporta Tv Blog, quattro bionde sarebbero ora prontissime ad entrare nella casa, e hanno sicuramente nomi importanti. La prima è l’attrice, cantante e conduttrice Patrizia Pellegrino, da anni più impegnata col teatro che con la tv; la seconda è Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl classe ’69, mentre la terza è l’ex-ragazza di Non è la Rai Maria Monsè.

Quanto al quarto nome, si tratta niente meno che di Valeria Marini, volto amatissimo dal pubblico italiano che per tanti anni l’ha considerata un’icona sexy; dopo l’esperienza con Supervivientes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi) l’attrice e showgirl romana è dunque pronta a rimettersi in gioco in un reality, anche dopo l’intervento d’urgenza subito alla retina di un occhio.

La Monsè ha già partecipato al reality nel 2018, così come la Marini che ha preso parte a ben tre edizioni del reality versione Vip; quanto alla Caldonazzo e alla Pellegrino, sarebbe un debutto assoluto per il programma Mediaset, nonostante anche loro non sia nuove al mondo del reality.

Leggi anche –> Il paradiso delle signore: Armando affronta Giuseppe a muso duro

Gli inquilini della casa sono dunque pronti ad aumentare, anche se potevano essere addirittura di più; come detto si è parlato di un possibile ingresso di Adelaide De Martino, nonché di Vladimir Luxuria, ma al momento non sembrano esserci conferme.

Leggi anche –> Ballando con le stelle: intervengono le forze dell’ordine dietro le quinte

Non ci saranno nemmeno il Mago Otelma e Antonella Fiordelisi (modella e influencer già vista a Uomini e Donne e Temptation Island), mentre Francesco Baccini e Jerry Calà avrebbero rifiutato la proposta per via di altri impegni lavorativi.