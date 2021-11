Il paradiso delle signore: Armando affronta Giuseppe a muso duro

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento di oggi per quanto riguarda la soap opera Il Paradiso delle signore.

Come sappiamo la sesta stagione della nostra amatissima soap opera che si svolge all’interno del grande magazzino milanese, è ricchissima di colpi di scena.

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, 15 novembre, che ci lascerà senza parole.

LEGGI ANCHE —> Love is in the air: Eda smaschera definitivamente Selin

Iniziamo con il dire che Agnese ha scoperto il segreto di Giuseppe, ovvero che ha avuto un figlio con un’altra donna in Germania.

Paradiso delle signore: puntata shock

La donna, ovviamente si sente triste per aver creduto a tutte le parole che gli ha detto il marito, e di non aver sospettato nulla prima.

Per colpa sua, ha anche rinunciato a quello che per lei è l’amore vero, ovvero Armando, e la rabbia che prova lei, arriverà anche al Ferraris.

L’uomo ha capito che la donna che ama ha qualche problema in casa, e per questo motivo decide di andare diretto da Giuseppe per affrontarlo e difendere la sua amata.

LEGGI ANCHE —> Test personalità: ecco cosa rivela su di te quello che vedi

Stiamo parlando di uno scontro che molto probabilmente lascerà tutti senza parole, in casa ovviamente c‘è un clima molto teso, e Tina penserà che è tutto per cola sua che si deve operare a breve.

Nel mentre, Flora ha incontrato finalmente Cosimo che gli ha rivelato esserci una relazione tra Umberto ed Adelaide.

Adesso che conosce più dettagli sta iniziando a mettere in fila tutto ed a capire cosa è successo quando è morto il padre.

Ma in soccorso della Contessa, arriva Ludovica, rivelando a Flora che Achille non era proprio la persona più onesta del mondo, dove la Contessa è caduta nella sua trappola di truffatore.

Umberto, inizia però ha difendersi dalle accuse che la giovane Flora gli sta muovendo, e sembra riuscire ad allontanare tutti i dubbi su un suo coinvolgimento sulla morte del padre.

Nel mentre, il nuovo arrivato al Paradiso, ovvero Marco di Sant’Erasmo continua ad insistere per avere ospitalità dalla Contessa e zia.

Il giovane, infatti è scappato per quello che ha combinato a Torino, e soprattutto dal fratello che è arrabbiatissimo con lui.

Marco, inizia a prendere confidenza con il lussuoso mondo del paradiso, e nel mentre Gemma viene presentata in modo ufficiale come nuova Venere, con disappunto di Irene ma anche di Stefania.