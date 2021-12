Il Natale si avvicina e tra le tante ricette ve ne suggeriamo una deliziosa: i Biscotti di Pan di Zenzero senza burro, ecco come farli

Si avvicina il periodo più bello dell’anno. Le luci illuminano i viali e i balconi delle case e il profumo di biscotti infonde buon umore tra le strade. Il Natale prevede numerosissime ricette di dolci tradizionali, oggi te ne vogliamo proporre una.

Se infatti vuoi cimentarti nella preparazione di un dolce tipico di Natale, ti proponiamo i Biscotti di Pan di Zenzero senza burro. Una ricetta deliziosa che sorprenderà la tua famiglia e i tuoi amici. Sei pronto? Rimbocchiamoci le mani e partiamo.

Biscotti di Pan di Zenzero senza burro, ecco la ricetta

Cosa c’è di meglio in una giornata ricca di profumi e gustose preparazioni? Se hai voglia di preparare qualcosa di buono per te e per la tua famiglia, ti proponiamo la ricetta di un tipico dolce natalizio: i Biscotti di Pan di Zenzero senza burro.

Ingredienti:

400gr di farina 1 ;

; 4 cucchiaini di zenzero ;

; 2 cucchiaini di cannella ;

; 1 cucchiaino di bicarbonato ;

; 200gr di zucchero di canna ;

; 160gr di semi di girasole ;

; 1 uovo ;

; 10gr di acqua ;

; 60gr di zucchero di canna a velo

Preparazione:

In una ciotola, metti la farina con il bicarbonato e il resto delle spezie, aggiungi l’olio e le uova e impasta fino ad ottenere un composto liscio e non appiccicoso. Successivamente, spiana con un mattarello su un piano e utilizza una formina che desideri per ricavarne dei biscotti.

Una volta ottenute tutte le forme, mettile su una teglia con carta forno e cuoci in forno preriscaldato a 180°, per circa quindici minuti. Successivamente, sfornate e fate raffreddare i biscotti su un piano.

Se volete decorare i biscotti con della glassa, mescolate lo zucchero a velo con l’acqua. Mettete la glassa in una bustina alimentare, foratela con lo stuzzicadenti e decorate i vostri biscotti. Aspettate che la glassa sia raffreddata e serviteli.