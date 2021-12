Maria di Un medico in famiglia, oggi è irriconoscibile! Eccola

Vi ricordate di Maria di Un medico in famiglia? Ecco l’attrice dell’amata serie Rai oggi, è veramente irriconoscibile!

Trasmessa dal ’98 al 2016, Un medico in famiglia è una tra le serie italiane più longeve di sempre; le vicende della famiglia Martini, che via via episodio dopo episodio hanno coinvolto sempre più personaggi, hanno appassionato il pubblico facendo restare la serie Rai nel cuore di tutti.

Tra i membri del cast, molti dei quali cresciuti nei quasi vent’anni di trasmissione della serie, oltre a Lino Banfi in molti ricordano anche Giulio Scarpati, Milena Vukotic, Eleonora Cadeddu, Paolo Sassanelli e Margot Sikabonyi.

Proprio quest’ultima ha vestito per molti anni i panni di Maria Martini: vi ricordate dell’attrice? Eccola oggi, veramente irriconoscibile per la sua carriera rispetto a diversi anni fa.

Un medico in famiglia, vi ricordate di Maria? Ecco Margot Sikabonyi oggi

Classe ’82, la Sikabonyi è rimasta nel cuore di tutti proprio per la sua performance come Maria Martini nella serie; al giorno d’oggi ha quasi 39 anni (da compiere il 16 dicembre) ed è diventata mamma.

Via via, come racconta all’Huffington Post, il ruolo di Maria ha cominciato a starle stretto, ed ha così iniziato un percorso per ritrovare sé stessa. “Ho convissuto con Maria per la maggior parte della mia esistenza: l’ho interpretata dai 15 ai 33 anni” le parole dell’attrice, che ha confessato come, da adolescente e nella prima maturità, abbia deciso di staccarsi dal personaggio per ricercare una sua identità.

“E” iniziato un periodo di rifiuto in cui ho finto che lei non esistesse. Poi, man mano, le cose sono cambiato e oggi sono estremamente grata a Maria per ciò che mi ha dato”.

Al momento, Margot insegna yoga ed è un health coach, dedicandosi totalmente con la sua nuova professione al benessere delle persone insegnando loro come vivere al meglio; ha anche pubblicato il libro Respira! Alla ricerca della calma nel caos per trasmettere in maniera divulgativa i suoi insegnamenti.

“Nel 2009 ho fatto le valigie per Hong Kong. Lì ho studiato come insegnante di yoga, è stato uno dei viaggi che mi hanno ‘guarita’” afferma la Sikabonyi, sottolineando come così abbia ripreso in mano la sua vita. “Oggi, alla soglia dei quarant’anni, posso affermare di essere nel periodo più florido della mia esistenza. Tutte le paure sono svanite, mi sono anche riscritta all’università”.

Quanto alla vita privata, ha costruito una famiglia diventando anche mamma; nel descrivere la maturità, l’attrice racconta come essere madri fa sì che ci si metta in gioco tutti i giorni. Margot ha trovato quindi una stabilità ed è molto felice della sua vita anche se, come ammette, la tv le manca.