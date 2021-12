La guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non finirà mai. L’opinionista ha voluto avvertire il nuovo cavaliere sul suo destino fatale.

Nella puntata andata in onda ieri – 10 dicembre – Gemma Galgani ha fatto finalmente ritorno in studio. Erano un paio di puntate infatti che la dama non onorava il pubblico della sua presenza. La causa della sua assenza era relativa all’aver contratto il virus contro cui stiamo combattendo da ormai due anni. Tina Cipollari ovviamente non ha potuto non accogliere la dama torinese con i soliti insulti, ma questa volta nel suo mirino ci è finito anche il nuovo corteggiatore di Gemma, il cavaliere Leonardo.

La new entry aveva fatto visita alla dama durante la convalescenza, portandole un mazzo di rose (consegnate in un secondo momento) e salutandola dal balcone, proprio per evitare un eventuale contagio. La scena avrebbe fatto invidia a Romeo e Giulietta e, dalla reazione di Gemma all’incontro con Leonardo, la dama sembra già innamorata. Ecco perché Tina ha voluto avvisare il cavaliere riguardo il suo imminente destino (o imminente fine…dipende dai punti di vista).

Tina avvisa Leonardo – Le parole shock

Come spesso accade, Gemma Galgani è già innamorata. Sono bastate infatti delle parole dolci e un mazzo di rose per far capitolare la dama star di Uomini e Donne ed è per questo che Tina ha voluto avvisare Leonardo riguardo il suo imminente destino. Del resto si sa, le prime settimane con Gemma sono sempre idilliache, dopodiché arrivano le lamentele e i problemi e, alla fine, lei risulta la vittima sacrificale e il cavaliere del momento il carnefice (vi ricordate Costabile? Stessa fine…). Tina ha fatto leva proprio su questo costante modus operandi della dama.

“Mi auguro per te Leonardo che tu non stia giocando, perché tra una settimana sarai massacrato” – ci ha tenuto a sottolineare Tina – “Succederà una catastrofe, pesa bene le parole e veramente con lei devi stare attento”. L’amore folle di Gemma ha scandalizzato anche Gianni Sperti, il quale ha sottolineato che la dama – come al solito – si sta buttando a capofitto fidandosi di un completo sconosciuto. Come finirà quindi questa storia? Leonardo farà la fine di Constabile (e di tutti gli altri)? Staremo a vedere.