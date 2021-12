Il Natale si avvicina e la ricerca dei doni si fa sempre più fitta. Ecco alcune idee per regali alternativi con i quali fare un figurone

Il periodo natalizio è caratterizzato dalle splendide luci che animano le strade e i palazzi, dai deliziosi dolci e piatti tradizionali, ma anche, e soprattutto, dalla ricerca di doni per le persone a cui vogliamo bene. Regalare qualcosa che non sia troppo simile a ciò che abbiamo fatto l’anno scorso non è sempre facile, urge una soluzione.

Se, infatti, non avete ancora deciso cosa donare alle persone a cui volete bene e siete ancora alla ricerca di cosa acquistare per Natale, veniamo noi in soccorso. In questo articolo ti proporremo alcune idee per regali alternativi con i quali fare un figurone.

Natale: Ecco i regali alternativi con i quali fare un figurone!

Se lo scorso anno non siete stati soddisfatti dei vostri doni, allora potrete approfittare di questo tempo che vi separa dal Natale per riscattarvi e sorprendere i vostri cari. Se non avete ancora molte idee, vi proponiamo alcuni regali alternativi con i quali fare un figurone e stupire i vostri cari.

LEGGI ANCHE –> NATALE: BISCOTTI DI PAN DI ZENZERO SENZA BURRO, ECCO COME FARLI ECCEZIONALI

Adottare una capra

Avere una capretta, per quanto inizialmente possa sembrare strano, può rivelarsi molto utile. Adottare una capra, infatti, è più che possibile anche se si abita in un appartamento. Come? Ti suggeriamo di aderire all’iniziativa lanciata da Bbuono, la quale permette di adottare una capra camosciata della Vallesabbia.

Con l’adozione potrai permetterti di andare a trovarla, accarezzarla e anche mungerla. Avrai diritto a ricevere prodotti di prima qualità, come latte e formaggio e sostenere l’azienda agricola “Malga POF”, gestita da Tiziana, Carlo e loro figlio Alessandro;

Adottare un alveare

Se siete amanti delle api e siete consapevoli del pericolo di estinzione che stanno corredo questi splendidi insetti, potete adottare un alveare. Anche questa è un’iniziativa promossa dalla Vallesabbia e, per chi decide di adottare un alveare, ci sarà la possibilità di ricevere miele di ottima qualità;

Adottare una mucca

Chi non ha mai voluto possedere una bellissima mucca? Se questo è stato sempre un vostro desiderio che avete coltivato da tempo, potete adottare una mucca a distanza. Ogni mese, vi arriverà una selezione di formaggi di primissima qualità, prodotti dalla vostra mucca preferita;

Adottare un ulivo biologico

Tra i regali alternativi da donare a Natale, ti consigliamo un ulivo biologico. Troppo difficile da portare a casa a mano vero? Non preoccuparti, sulla piattaforma Bbuono è possibile, infatti, adottare a distanza un ulivo, scegliendone tra diversi esemplari biologici nei pressi del Lago di Garda;

LEGGI ANCHE –> NATALE: CANNELLONI RICETTA FACILISSIMA E SUPER VELOCE, PER UN PRIMO ECCEZIONALE

Adottare una vigna

È possibile anche donare una vigna da adottare a distanza. In questo modo avrai la possibilità di assaporare dei vini di ottima qualità, prodotti dall’azienda agricola La Guarda, a Muscoline. Potrai avere l’opportunità di visitarla e godere il panorama stupendo che offre ogni giorno il Lago di Garda.