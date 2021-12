Michelle Hunziker: la novità che tutti aspettavano per lei!

Vediamo insieme l’incredibile notizie per quanto riguarda l’amata presentatrice e non solo, Michelle Hunziker.

Come tutti sappiamo lei è praticamente una donna del mondo dello spettacolo che sa fare veramente tutto, dal cantare al presentare al ballare.

Stiamo parlando della bellissima Michelle che in questo momento vediamo con il programma All Together Now la domenica sera, che sta riscuotendo nuovamente un’incredibile successo da parte di pubblico.

LEGGI ANCHE —> Test: vedi i due volti o la farfalla? Ecco quanto sei fantasioso

Ma è stato il sempre super informato Blogo ha lanciare una notizia bomba, che ha lasciato praticamente tutti senza parole.

Michelle: la notizia che tutti aspettavano!

Sembra infatti, che sarà impegnata con un programma nuovo durante la settimana, e per la precisione la sera del giovedì, una volta terminata questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip.

Sono tantissimi anni che in molti avrebbero avuto il piacere di vedere un programma solamente suo.

Le voci su questa possibilità giravano da moltissimo tempo nei pressi di Mediaset, ma fino ad oggi nessuna voce sembrava attendibile, fino a quella di Blogo che è sempre molto informato su tutto quello che succede nel mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE —> Natale: Ecco i regali alternativi con i quali fare un figurone!

Sembra che molto probabilmente siano solamente due appuntamenti per questa sorta di programma solamente suo, dove potrà dimostrare tutto quello che sa fare!

Un’appuntamento assolutamente molto importante per Michelle che dovrebbe essere girato a Cologno Monzese negli studi “Le Robinie” ovvero dei grandissimi teatri che hanno già ospitate dei programma molto importanti, come ad esempio il programma di Celentano, tanto per dirne uno!

Di recente poi Michelle ha confessato anche di aver avuto in Covid ma che non lo ha detto a nessuno per non fa preoccupare i suoi fan.

Insomma dei mesi davvero incredibili per la presentatrice svizzera, che sicuramente attenderà con molta ansia, per una prova del genere che noi siamo sicuri supererà al massimo dei voti, e voi cosa ne pensate di un programma esclusivamente suo?