Nel Lazio è boom di prenotazioni per il vaccino della fascia 5-11 anni. Il virologo Walter Ricciardi – consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza, è stato chiaro se ci sono ancora tanti morti di Covid, a suo dire, la colpa è anche di quei 3 milioni di bambini non vaccinati Così alle ore 18 di lunedì 13 dicembre la Regione Lazio contava già 19mila prenotazioni . Nel giro di due ore dall’inizio delle prenotazioni oltre 300mila genitori avevano già deciso data e ora della somministrazione del vaccino anti Covid sui loro piccoli. Come ha informato l’Aifa – Agenzia Italiana del Farmaco – ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni verrà inoculato il farmaco della BioNTech/Pfizer in una dose ridotta e con una formulazione appositamente studiata per quella fascia di età. La seconda iniezione sarà dopo 21 giorni. Nonostante ciò il Green Pass non diventerà obbligatorio per i più piccoli

Mercoledì 15 dicembre – in anticipo di un giorno rispetto alla campagna nazionale – a Roma si terrà l’open day pediatrico presso l’ospedale Spallanzani. Nel nosocomio si terrà una vera e propria festa, con tanto di clown per i più piccoli. Giovedì 16 dicembre, invece, inizieranno le somministrazioni dei prenotati tramite il sito, in 53 hub vaccinali. Per rassicurare tutti i genitori timorosi e titubanti a far vaccinare i loro figli, la Regione di Nicola Zingaretti sta predisponendo un fumetto a cura della disegnatrice Arianna Rea che potrà anche essere colorato dai bambini durante l’attesa della somministrazione. Sui canali social di SaluteLazio poi i medici e gli esperti dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù rispondono alle domande più frequenti e realizzano video esplicativi. Ben diversa dal Lazio è la situazione in Lombardia per il momento solo il 4% dei genitori dei bambini di 5-11 anni ha prenotato la vaccinazione per i loro figli. Del resto anche tra gli esperti c’è chi si è dichiarato perplesso. Il professor Andrea Crisanti – microbiologo presso l’Università di Padova – ha sostenuto apertamente che, se avesse figli piccoli, sarebbe titubante e non sa se li farebbe vaccinare.