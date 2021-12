Le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita parlano di tenebrosi accadimenti. Natalia viene minacciata. Ecco da chi

Arrivano, puntuali come sempre, le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 17 dicembre 2021. Secondo le notizie che arrivano, la guardia impone al Becerra di liberare in fretta e furia l’appartamento dei Dominguez.

Ma non è finita, aumenta la tensione anche nei confronti di Marcos che, spaventato dalle possibili conseguenze negative per sua figlia Anabel, passerà all’azione. Natalia verrà minacciata da Marcos, che non vuole sentire ragione.

L’episodio di venerdì 17 dicembre si preannuncia ricco di colpi di scena. Nella prossima puntata, infatti, Cesareo scoprirà Santiago e gli intimerà di lasciare immediatamente l’abitazione di Josè Miguel e Bellita. Nessuno si era accorto del ritorno di Santiago, che vuole la sua vendetta.

Il Becerra, infatti, è deciso ad avere la meglio su Genoveva e si è nascosto in casa Dominguez. Il finto marito della defunta Marcia cerca di ascoltare le conversazioni tra Felipe e la dark lady, ma Cesareo scoprirà il Becerra e lo intimerà di andarsene.

Intanto, Marcos è in pensiero alla notizia dell’arrivo dei fratelli Quesada. I due vogliono vendicare il padre ormai in miseria a causa del nuovo marito di Felicia. Aurelio e il Bacigalupe sono già arrivati allo scontro e, nonostante la lettera, Marcos non si è lasciato intimorire.

Ma i guai non sono finiti. Natalia, la sorella di Aurelio è decisa ad avvicinarsi ad Anabel per avere una persona dalla sua parte e il Bacigalupe vuole assolutamente evitarlo. Sarà per questo che Natala viene minacciata da Marcos, il quale gli ordinerà di mantenere le distanze da sua figlia.

Tuttavia, l’uomo non rivelerà ad Anabel un particolare importante: con Natalia, è arrivato ad Acacias anche il suo temibile fratello. Cosa succederà quindi? Per scoprirlo vi diamo l’appuntamento a venerdì 17 dicembre 2021, alle 14:10 su Canale 5.