Can Yaman sarà co-conduttore al Festival di Sanremo? Ecco la verità

Can Yaman, l’attore turco sarà co-conduttore al Festival di Sanremo? Ecco la verità sulla svolta che potrebbe arrivare nella sua carriera.

Tra gli attori più in voga nel panorama italiano c’è sicuramente lui, Can Yaman, il turco che con le soap di Canale 5 è riuscito a conquistare il nostro paese. La storia d’amore con Diletta Leotta (reale o costruita che fosse) lo ha fatto finire spesso in prima pagina di tutte le riviste di gossip, aumentando il suo appeal: tutti lo vogliono e presto interpreterà anche Sandokan.

Nel frattempo però, potrebbe esserci un’ulteriore svolta lavorativa nella carriera dell’attore, perché in molti lo vogliono come co-conduttore del Festiva di Sanremo al fianco di Amadeus. Cosa c’è di vero? Ecco la situazione.

Can Yaman co-conduttore di Sanremo? La verità a riguardo

Al momento, la presenza di Can Yaman sul palco dell’Ariston nei prossimi mesi resta solamente un’ipotesi, ma che potrebbe presto diventare realtà; non sarebbe per nulla strano che Amadeus decidesse di puntare in maniera forte sull’attore turco, un nome che sicuramente farebbe aumentare gli ascolti.

Dal canto suo, Yaman è ormai in pianta stabile nel nostro paese, con cui era legato già da prima del grande successo avuto; in queste settimane l’attore sta completando le riprese di di Viola come il mare, nuova fiction di Canale 5 che lo vede al fianco di Francesca Chillemi (con cui già si parla di flirt).

Quanto agli altri progetti, resta in attesa di iniziare le riprese di Sandokan; tutti vogliono Yaman e Sanremo sarebbe una soluzione ottimale per entrambe le parti. “Sembra molto vicino all’accordo Can Yaman, attore/modello turco diventato famoso anche per una chiacchierata storia d’amore con Diletta Leotta” scrive Il Giornale, sottolineando il clamore mediatico che la scelta susciterebbe.

Yaman, in caso, non sarà sicuramente l’unico grande nome previsto per questa nuova edizione della celebre kermesse musicale; insieme ad Amadeus, si parla di una possibile presenza di Simona Ventura (che lo scorso anno ha dovuto rinunciare causa Covid), nonché Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi (liberissima dopo la pausa presa) e Miriam Leone, tra le attrici italiane più apprezzate e in voga del momento.

A gennaio, quando mancheranno veramente solo poche settimane all’inizio del Festival, ne sapremo sicuramente di più; in attesa di conferme, in molti già sognano però di vedere Yaman sul palco dell’Ariston…e chissà che non possa incrociare anche la sua ex, già presente lo scorso anno.