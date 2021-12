Uomini e Donne: è arrivata la scelta di Roberta, ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne, arriva la scelta di Roberta: dopo Andrea Nicole tocca all’altra tronista, ecco tutti i dettagli a riguardo.

Tempo di scelte al dating show di Maria De Filippi. Dopo le notizie delle anticipazioni, abbiamo finalmente assistito alla particolare “scelta” di Andrea Nicole, che ha accolto Ciprian in casa sua all’insaputa della relazione passandoci la notte insieme.

L’ormai ex-tronista ha scatenato l’ira degli opinionisti, in particolare quella di Gianni Sperti che sin dal primo giorno aveva creduto in lei; l’ex-ballerino ha insultato pesantemente i due ed è apparso furioso come non mai.

In un clima ben diverso, a quanto pare, è arrivata invece la scelta dell’altra tronista, Roberta Giusti, che come emerso dalle recenti pare aver finalmente deciso con quale dei due corteggiatori uscire dal programma.

Uomini e Donne, la scelta di Roberta Giusti: ecco quale corteggiatore l’ha spuntata

Nel corso di queste settimane, abbiamo visto una Roberta piuttosto in confusione, che ha comunque continuato ad avere tantissimi problemi con Luca Salatino; troppo simile a lei, il corteggiatore ha più volte avuto comportamenti piuttosto “drammatici”, anche se visti come sinceri, che hanno fatto sì che la tronista si allontanasse sempre di più da lui.

Alla fine infatti, la scelta di Roberta è stata proprio Samuele, il “rivale” di Luca; la tronista ha scelto la stabilità che le ha sempre trasmesso il ragazzo, con cui ha tra l’altro sempre rivelato di avere maggiore attrazione fisica.

Samuele rappresentava però un mondo totalmente diverso, che forse la Giusti almeno inizialmente aveva paura di “esplorare”; il romano però le ha offerto solamente un percorso tortuoso all’interno del programma e così Roberta alla fine ha scelto il Carniani.

Aveva visto giusto Giulia De Lellis, che nelle puntate in cui è stata ospite in studio, contro l’opinione di tutti, aveva “pronosticato” questa scelta, vedendo la tronista maggiormente coinvolta e affine a Samuele.

Leggi anche –> Francesca Cipriani: il fidanzato Alessandro è irriconoscibile, ecco cosa è successo

A svelare queste anticipazioni è Lorenzo Pugnaloni, che a quanto pare è ancora in attesa di altre informazioni per capire come si è effettivamente svolta la scelta della tronista; il clima sarà sicuramente lontano da quello tesissimo avvenuto con Andrea Nicole e Ciprian in studio, che nel frattempo a prescindere dalle polemiche hanno parlato su Instagram per la prima volta come coppia.

Leggi anche –> Sissi: la serie tv arriva su Canale 5, tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni

Nelle prossime settimane, probabilmente dopo la pausa natalizia del programma, potrà farlo sicuramente anche la Giusti col suo nuovo cavaliere.