Francesca Cipriani: il fidanzato Alessandro è irriconoscibile, ecco cosa è successo

Francesca Cipriani, ecco cosa è successo al fidanzato Alessandro; il giovane appare irriconoscibile, cosa ci sarà dietro?

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, oltre a farci assistere alla storia fra Alex e Soleil (finita con l’uscita dalla casa di lui con la moglie) ci ha permesso di conoscere meglio anche Francesca Cipriani.

L’esplosiva showgirl abruzzese si è infatti messa in gioco per diversi mesi, nonostante abbia deciso di lasciare il programma insieme ad altri al momento della decisione di questo dicembre.

In molti si sono chiesti però cosa sia successo al fidanzato Alessandro, che abbiamo visto protagonista nella casa per una settimana e che, proprio durante il reality show, ha fatto la proposta di matrimonio alla Cipriani.

Una volta avuta la certezza di come il GF Vip sarebbe andato avanti fino a marzo del 2022, la Cipriani ha deciso di lasciare il programma, a sua detta per motivi di salute.

“Ho dei problemi di salute, problemi fisici che mi impongono di farmi visitare da alcuni specialisti. Sono entrata già titubante ma ho resistito, ma ora devo andarmi a far controllare. I medici del programma mi hanno consigliato di uscire” le sue parole ad Alfonso Signorini prima di abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà.

Sebbene a Francesca sicuramente mancherà l’esperienza del reality, è stata senza dubbio super felice di poter riabbracciare il suo fidanzato, Alessandro; il giovane, proprio poco prima dell’addio ufficiale al programma, le aveva mandato un videomessaggio, dove i fan hanno subito notato una cosa.

Non è passata inosservata infatti la perdita di peso del giovane, quasi da renderlo addirittura irriconoscibile da parte degli altri concorrenti. “Com’è dimagrito” il pensiero di tutti, mentre la Cipriani ha subito confessato che il suo compagno ha perso la bellezza di 20 chili.

Che Alessandro si stia preparando per il grande giorno? I due, ora che sono finalmente di nuovo insieme, potranno svolgere tutti i preparativi con calma; la Ricciarelli, salutando Francesca, ha scherzando dicendo che si sarebbero riviste al matrimonio e che avrebbe addirittura cantato in chiesa per la coppia.

“Mi raccomando, fammi sapere” le parole di Katia, anche se ai fan non è piaciuto l’atteggiamento di apparente indifferenza da parte della showgirl; il matrimonio si farà realmente, o è stata un’altra trovata per finire al centro dell’attenzione all’interno del reality?