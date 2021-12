Sissi: la serie tv arriva su Canale 5, tutto quello che c’è da sapere e le anticipazioni

Sissi, la nuova serie evento Mediaset è pronta a sbarcare su Canale 5: tutto ciò che c’è da sapere a riguardo, con qualche anticipazione.

Un’altra serie evento è pronta a sbarcare su Canale 5, niente meno che basata sulla storia della principessa Sissi, uno dei personaggi storici che da sempre ha tantissimo fascino sul pubblico.

Nata duchessa di Baviera, Elisabetta ebbe nel corso della sua vita diversi titoli nobiliari, specie dopo il matrimonio con Francesco Giuseppe della casa Asburgo-Lorena: non soltanto imperatrice d’Austria, ma anche regina d’Ungheria, di Boemia e di Croazia.

Dopo vari film e sceneggiati televisivi a lei dedicati, arriva ora un’altra fiction pronta a tenere tutti i telespettatori davanti al televisore; ecco tutto ciò che c’è da sapere, con qualche anticipazione sulle trame.

Sissi, tutto sulla nuova serie evento di Canale 5

Dopo la celeberrima interpretazione di Romy Schneider, un’altra attrice è prontissima a far entrare nel cuore di tutti la sovrana celebre per la sua infinita bellezza, e non solo.

In chiaro nel nostro paese, come ci ricorda costantemente la pubblicità su Canale 5, la serie verrà trasmessa in prima serata a fine dicembre, mentre è già stata presentata in anteprima al Festival di Cannes lo scorso ottobre.

La fiction, creata da Sven Bohse e scritta da critta da Robert Krause e Andreas Gutzeit, adatterà nei vari episodi la vita di Elisabetta di Baviera, basandosi su fatti storici realmente accaduti; il pubblico potrà dunque conoscere la sua storia a partire dagli anni dell’adolescenza, fino all’incontro con Francesco Giuseppe I e al suo matrimonio.

In seguito, verranno presentate al pubblico tutte le difficoltà incontrare dalla nuova imperatrice alla corte viennese degli Asburgo. La serie verrà trasmessa su Canale 5 in tre imperdibili serate, che esaurirà la messa in onda della prima stagione (composta in totale da sei episodi).

Come svela il The Hollywood Reporter, la serie è stata girata la scorsa estate in vari paesi dell’europa centro-orientale, tra cui Lettonia, Austria, Lituania e Germania; nei panni dell’incantevole imperatrice ci sarà Dominique Devenport, che avrà l’arduo compito di portare in tv il personaggio; l’attore tedesco Jannik Schümann interpreta invece l’imperatore Francesco Giuseppe.

Sembra essere davvero tutto pronto e già sale l’entusiasmo per questa nuova serie, così apprezzata che già senza essere stata trasmessa è stata rinnovata per una seconda stagione.