Sarà una puntata avvincente quella del 18 dicembre: Lolita sviene, ed è tutta colpa di Antonito. Ecco cosa dicono le anticipazioni

Secondo quello che riportano le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, che andrà in onda il 18 dicembre 2021, ci attende una puntata altamente emotiva. La tensione tra Lolita e Antonito e alle stelle per via della gelosia della moglie. Ma stavolta si andrà oltre.

Nel prossimo episodio, infatti, i due arriveranno ai ferri corti e succederà qualcosa di drammatico: Lolita sviene per colpa di Antonito. Il marito, neoeletto deputato del suo partito, non sembra essere fedele a sua moglie. Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Una Vita: Lolita viene. Ecco cos’ha fatto Antonito

La prossima puntata di Una Vita si preannuncia molto avvincente. Finalmente si approfondirà la storia di Lolita che, gelosa di suo marito, è davvero al limite della sopportazione. La donna non sopporta la continua assenza del compagno e, dopo aver visto qualcosa di compromettente, Lolita sviene a causa di Antonito.

Intanto Rosina convince Felicia a perdonare le brutte parole che Susana ha detto durante il litigio. Dopo il suo matrimonio, infatti, Felicia è vittima delle frecciatine delle sue ormai ex amiche. Susana ha infatti provocato la moglie di Marcos ma, dopo il loro faccia a faccia, Felicia non le ha risparmiato nulla, lasciandola in lacrime.

Rosina, dunque, ha provato a mediare, riuscendo a convincere Susana a scusarsi con Felicia per la sua arroganza e le brutte parole utilizzate. La pace tra le due, quindi, è tornata e questa volta bisogna ringraziare l’intervento di Rosina.

Ritornando sul fronte Antonito-Lolita, i due sono ai ferri corti. Durante una festa dei Bacigalupe, Antonito verrà letteralmente abbordato da Natalia. I due sembrano piacersi e, assistito alla scena, Lolita cadrà a terra colpita da un malore.

Natalia è appena giunta ad Acacias con suo fratello Aurelio. I due sono decisi a vendicare il padre Quesada e hanno quindi consegnato una minacciosa lettera a Marcos. Quest’ultimo ha affrontato Aurelio in uno scontro verbale e, successivamente, ha minacciato Natalia di non avere alcun rapporto con Anabel.

Insomma, ad Acacias la tensione pare essere molto alta. Per scoprire come evolveranno le storie dei personaggi non resta che aspettare la puntata di Una Vita, in onda il 18 dicembre 2021, alle 14:10 su Canale 5.