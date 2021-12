Questo rompicapo vi farà andare letteralmente fuori di testa. Chi passa per ultimo? Anche i più esperti sbagliano

Eccoci anche oggi con uno dei bellissimi rompicapi che quotidianamente proponiamo sul nostro sito. Il test di oggi vi farà andare letteralmente fuori di testa e rappresenta uno degli incubi peggiori tra quelli che hanno affrontato il temibile quiz per la patente.

Al centro del rompicapo di oggi, infatti, c’è uno di quei temutissimi casi di incroci stradali. Quante volte avete passato ore e ore per capire il corretto ordine che le auto devono seguire nei casi di alcuni incroci complicati? Oggi ve ne proponiamo uno: chi passa per ultimo?

Chi passa per ultimo? Ecco il rompicapo dell’incrocio stradale

Se facessimo un sondaggio interrogando i neopatentati e chiedendo loro quale prova è stata più temuta e complicata, indicherebbero quasi tutta la prova del quiz. Imparare tutti quei segnali previsti dal b e, soprattutto, i temutissimi incroci non è stata sicuramente una passeggiata.

In questo articolo vogliamo rievocare un pizzico di quel timore provato poco prima dell’inizio della prova in motorizzazione, proponendovi questo rompicapo. Sapete indicare chi passa per ultimo in questo incrocio? Concentratevi e metteteci tutto l’impegno possibile, perché anche i più esperti possono sbagliare.

Nell’incrocio che vi abbiamo riportato, infatti, ci sono quattro auto ferme sulla carreggiata. Ognuna delle auto è collegata ad una linea tratteggiata che ne indica la direzione e il percorso che dovrà prendere a breve. Sapete indicare chi passa per ultimo?

Non si tratta certamente di un incrocio semplice e, questa volta, non basta sapere semplicemente che la precedenza va data a destra. Quasi tutte le macchine, infatti, hanno la destra occupata. Come procedere dunque? Fai attenzione e cerca di procedere per gradi.

Come detto poco fa, in assegna di segnali stradali che danno esplicite indicazioni, la regola è quella di dare la precedenza a destra. Tutte le macchine raffigurate hanno la destra occupata, tranne l’auto di colore blu. Utilizzate quest’indizio per risolvere il rompicapo.

Se avete deciso la vostra risposta o, semplicemente, avete mollato e non riuscite a capire chi passa per ultimo, allora vi forniamo la soluzione: a passare per ultimo è l’automobile rossa.

Come suggeritovi nell’indizio, l’auto di colore blu è l’unica ad avere la desta libera. Sarà dunque l’auto blu a passare per prima, successivamente passerà l’auto gialla, che avrà quindi la destra libera. Seguiranno l’auto nera, che ha la precedenza sulla rossa e, infine quest’ultima.