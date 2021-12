Sei curioso di sapere da dove vengono i Panettoni? Ecco chi produce quelli dei supermercati e dei discount. Da non credere

Natale si avvicina e sulle nostre tavole iniziano ad apparire i dolci per eccellenza delle festività natalizie: i panettoni. Con o senza uvetta, più buoni o meno buoni del pandoro: il panettone è sempre al centro della scena durante le festività e sicuramente è amato da tantissime persone.

Ma ti ha mai incuriosito sapere da dove vengono i panettoni? Ecco chi produce quelli dei supermercati e dei discount. Potrebbe sorprenderti, infatti, sapere che tante marche hanno la stessa sede di produzione. Perciò mettiti comodo e continua nella lettura di questo articolo.

Panettoni: Ecco chi produce quelli dei supermercati e dei discount

Prima di iniziare e mostrarvi chi produce i panettoni dei supermercati e dei discount, premettiamo dicendo che la scelta migliore resta sempre quella del panettone artigianale. Siamo consapevoli, però, che non sempre è possibile acquistarne uno e che i prezzi sono ben diversi rispetto ai panettoni dei supermercati e dei discount.

Tuttavia, anche nei supermercati o nei discount è possibile trovare panettoni di qualità. Quest’anno c’è stato anche un aumento di prezzo di panettoni e pandori; quindi, è comprensibile non voler spendere troppo. Di seguito, quindi, vi mostriamo chi produce i panettoni dei supermercati e dei discount.

Tra le marche più famose e gettonate presenti nei supermercati possiamo sicuramente menzionare brand come Balocco, Bauli, Maina, Paluani, tutti leader nella produzione di pandori e panettoni. Ma non tutti sanno che queste aziende sono anche produttrici di panettoni per conto delle cosiddette “private label” (ad esempio, Conad, Coop, ecc.) e per discount come MD o Lidl.

Conoscere, quindi, i produttor di panettoni acquistati al supermercato o al discount, potrebbe essere un vantaggio. Per fare questo basta leggere le etichette presenti sulla confezione del prodotto e verificare chi ha prodotto il panettone che si vuole acquistare:

Maina

La Maina produce panettoni per:

Coop;

Esselunga;

Unes;

Iper;

Bennet;

Crai

Motta

La Motta produce panettoni per:

Lidl

Paluani

La Paluani produce panettoni per:

Conad

Vecchio Forno

Vecchio Forno produce panettoni per:

Aldi;

Penny Market

Vergani

La Vergani produce panettoni per: