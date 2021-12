ma Ecco 5 frasi usate da chi ti vuole ingannare: fai attenzione a fidarti quando le senti pronunciare nei tuoi confronti.

La fiducia è qualcosa che non soltanto va conquistata, ma va anche mantenuta con una certa costanza; a primo impatto, può capitare di fidarsi subito di qualcuno e di avere un certo feeling, ma poi bisogna continuare a valutare bene i comportamenti di chi ci troviamo di fronte.

Ecco cinque frasi che solitamente vengono usate per ingannare l’altro; fai attenzione se qualcuno te le rivolge e tieni sempre gli occhi ben aperti sulle persone che ti circondano.

5 frasi usate da chi ti vuole ingannare: fai attenzione

Può capitare in qualsiasi circostanza di imbattersi in persone dalle grandi abilità manipolatorie, che si presentano come persone positive nella nostra vita quando invece sono mosse solamente da interessi personali. Fai attenzione se qualcuno usa queste frasi con te, perché a lungo andare potrebbero rivelare un comportamento tutt’altro che onesto.

“Se io fossi in te…”

Tra le cose peggiori che qualcuno può dirci è cosa fare in determinate circostanze: ognuno ha il suo percorso e la sua vita e nessuno è in grado di dire a qualcun altro cosa è meglio fare.

Un’esclamazione di questo genere non fa altro che mettere in dubbio il tuo comportamento, cercando di farti sentire “inferiore” rispetto proprio a chi ti sta parlando; questo renderebbe sicuramente più facile la manipolazione.

“Conosco tutte persone meravigliose, tranne te”

In questo caso non soltanto si tende a sminuire il tuo valore, ma anche a valorizzare senza motivo quello degli altri; nessuna persona è migliore di un’altra e se non c’è affinità ci si può comunque allontanare con rispetto.

Una frase di questo genere tende a “spronarti” a fare qualcosa per essere all’altezza degli altri, dando un vantaggio psicologico all’interlocutore che può così attuare i suoi secondi fini.

“E’ colpa tua se mi sento così”

Un’accusa diretta non porta mai a nulla di buono nelle relazioni; capita a tutti di sbagliare e di ferire l’altro, magari anche involontariamente, ma una frase del genere ha il solo intento di far sentire colpevole chi ci troviamo di fronte.

Una persona che ti dice una cosa del genere non ha nessuna intenzione di costruire, ma vuole semplicemente avere una posizione di vantaggio su di te per ottenere benefici.

“Faccio tutto per te, ho già sacrificato tanto”

Anche qui, si punta sui sensi di colpa; ognuno fa ciò che crede e ciò che si fa lo si fa per una ragione, a prescindere da ciò che si riceve in cambio. Se si pensa che la relazione sia a senso unico, meglio affrontare la situazione in altri modi oppure troncare; un atteggiamento di questo genere, tendente a rinfacciare le cose, mira esclusivamente ad avere un tornaconto malsano.

“Lo faccio solo perché ti amo e ci tengo”

Una frase molto simile a quella riportata subito di sopra. Rimarcare e rinfacciare cose che si fanno non si rinfacciano e un’esclamazione di questo tipo potrebbe nascondere in realtà azioni molto egoistiche; sottolineare quanto di buono si sta facendo potrebbe essere una “distrazione” per nascondere in realtà un inganno.