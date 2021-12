Che rapporto hai con la tua dolce metà? Fai questo divertente e simpatico test e scopri quanto sei affine con il tuo compagno

Oggi ti proponiamo un nuovo divertente test della personalità che affronterà il tema della relazione amorosa. Se hai un compagno o una compagna, potrai finalmente iniziare a capire che rapporto hai con lei/lui e, una volta letto il risultato, decidere il da farsi.

In questo semplicissimo test potrai capire qual è lo stato di salute della tua relazione. Si tratta di un gioco molto simpatico che ti mostrerà quanto sei affine con il tuo compagno o con la tua compagna. Sei pronto ad affrontare il gioco?

Quanto sei affine con il tuo compagno? Scoprilo con questo test

I sentimenti più profondi si costruiscono nel tempo, spesso ci illudiamo di amare (o odiare) una persona a noi vicina, per scoprire poi che ci sbagliavamo. Oggi vogliamo proporti un nuovo e simpatico test della personalità: scopri quanto sei affine con il tuo compagno o con la tua compagna.

Ovviamente, vogliamo specificare che si tratta solo di un semplice gioco, ma comunque sarà molto interessante leggere i risultati del test, potrebbero fornire spunti di riflessione. Magari ci sono cose che prima non consideravi o che, semplicemente, sottovalutavi.

Per affrontare questo test non dovrai fare altro che guardare l’immagine che ti abbiamo proposto in alto e rispondere ad alcune domande. Prendi quindi carta e penna e preparati a dare le tue risposte. Concluso il test, dovrai sommare quante volte hai dato le risposte “A”, “B” e “C”.

Guarda l’immagine e rispondi a queste domande:

“Cosa puoi dirci della loro relazione al momento attuale?”:

A – Stanno bene come il primo giorno, carichi di passione e sentimento;

B – Stanno vivendo alti e bassi, non manca l’amore ma anche alcune incomprensioni;

C – Ancora non si conoscono bene e stanno costruendo una relazione, che ora è ancora matura.

“Le ha fatto una sorpresa o avevano pianificato insieme di andare lì?”

A – È una sorpresa, lui cerca sempre di stupirla;

B – Lui sapeva che lei voleva andarci, hanno semplicemente concordato il giorno;

C – Lei ha insistito molto per andarci e alla fine lo ha convinto;

“Se decideranno di dormire insieme, come staranno nel letto?”

A – Dormiranno abbracciati tutta la notte;

B – Resteranno abbracciati per un po’, ma poi cambieranno posizione;

C – Non si abbracceranno.

“Perché lei ha i palloncini? È un giorno speciale, come un compleanno o un anniversario?”

A – È un giorno speciale, lui fa sempre le cose in grande;

B – È un giorno speciale, in quelle occasioni si ingegna più del solito;

C – È un giorno speciale, lei però ha preso i palloncini e lui ha dimenticato della ricorrenza;

“Quali progetti hanno per il futuro?”

A – Hanno entrambi le idee chiare e vogliono creare una famiglia e viaggiare molto;

B – Il loro futuro è incerto, alternano momenti di entusiasmo con momenti di sconforto;

C – Nessun progetto per il futuro, vogliono vivere il presente senza pensare al futuro

Se hai dato più risposte A

La vostra coppia è fantastica e in salute. Siete entrambi innamorati l’uno dell’altro e avete l’obiettivo di vivere la vostra vita insieme. Cercate di rimanere sempre uniti e affrontare tutto insieme;

Se hai dato più risposte B

Avete una grande affinità. Tuttavia, a volte il vostro rapporto incontra degli ostacoli che vi mettono in difficoltà e dovreste migliorare in questo. Tra voi due c’è molta comprensione e passione, ma dovete impegnarvi di più per non desistere al primo ostacolo;

Se hai dato più risposte C

Dovreste entrambi riflettere e cercare di dare una definizione al vostro rapporto. Avete una bassa affinità ed è bene accorgervi che ci sono alcune cose che non vanno proprio. La cosa migliore da fare, in questi casi, è sicuramente parlarvi.