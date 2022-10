Serena Rossi: arriva la confessione che nessuno immaginava

Christiane Filangieri ha rilasciato una lunga intervista in cui rivela in che rapporti è con Serena Rossi, colleghe di set della fiction Mina Settembre.

Christiane Filangieri è un’attrice della fiction Mina Settembre, che va in onda su Rai Uno. E di recente ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più Tv in cui ha rivelato in che rapporti è con Serena Rossi, protagonista della stessa serie tv.

In Mina Settembre le due donne sono anche migliori amiche. Ma nella realtà di tutti i giorni come è il loro rapporto?

A riportare questa notizia è stato il settimanale Di Più Tv a cui la Filangieri ha rilasciato un’intervista.

Tra le pagine del settimanale, infatti, si può leggere che “Siamo davvero molto amiche, Serena è stata anche al mio matrimonio ma, ci tengo a dirlo, per recitare in questa serie non sono stata ‘raccomandata’, nessuno sapeva che fossimo amiche, è stata una bellissima casualità!”.

Mina Settembre: Christiane Filangieri racconta in che rapporti è con Serena Rossi

Inoltre, ha anche rivelato di essere diventate amiche quando sono state colleghe di un’altra fiction, sempre della Rai, ovvero Ho sposato uno sbirro.

In Mina Settembre la Filangieri interpreta la compagna di Davide Devenuto, che nella vita reale è invece il compagno di Serena Rossi.

E l’attrice ha anche raccontato di questa situazione e di come l’ha affrontata “ci siamo divertiti molto io, Davide e Serena, sul set abbiamo riso davvero tanto per questa situazione, precisando che interpretare la moglie di un attore che conosce così bene anche nel privato, ha reso tutto più naturale”.

Christiane Filangieri si è anche raccontata di come è caratterialmente: l’attrice è molto riservata e riesce ad aprirsi veramente con poche persone, ma fa sapere che ha sempre scelto quelle giuste.

Ha inoltre ammesso che un atteggiamento come quello di Irene – che interpreta proprio nella fiction di Rai Uno – non l’ha mai avuto nella vita reale.

Infatti, in Mina Settembre il suo personaggio ha ingannato la sua migliore amica per anni. E le è stato chiesto se per caso è mai stata tradita da un’amica. L’attrice ha però affermato che non è mai successo in tutta la sua vita.

E voi seguite Mina Settembre? Sapevate che le due attrici sono grandi amiche anche nella realtà?